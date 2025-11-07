හුවමාරුවDEX+
සජීවී KLK Foundation සඳහා අද මිල 0.4391 USD කි. KLK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි KLK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

KLK ගැන වැඩි විස්තර

KLK මිල තොරතුරු

KLK යනු කුමක්ද

KLK ධවල පත්‍රිකාව

KLK නිල වෙබ් අඩවිය

KLK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

KLK මිල පුරෝකථනය

KLK ඉතිහාසය

KLK මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

KLK-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

KLK තත්කාල ගනුදෙනු

KLK Foundation ලාංඡනය

KLK Foundation මිල(KLK)

1 KLK සිට USD සජීවී මිල:

$0.4389
$0.4389$0.4389
-1.41%1D
USD
KLK Foundation (KLK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:20:13 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.4341
$ 0.4341$ 0.4341
පැය 24 පහළ
$ 0.4519
$ 0.4519$ 0.4519
24H ඉහළ

$ 0.4341
$ 0.4341$ 0.4341

$ 0.4519
$ 0.4519$ 0.4519

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

-0.71%

-1.41%

-7.43%

-7.43%

KLK Foundation (KLK) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.4391. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.4341 ක අවම අගයක් සහ $ 0.4519 ක උපරිම අගයක් අතර KLK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KLKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.631953236889443 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.35187983578947896 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KLK පසුගිය පැය තුල, -0.71% කින්, පැය 24 තුල, -1.41% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.43% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

KLK Foundation (KLK) වෙළඳපල තොරතුරු

No.505

$ 43.91M
$ 43.91M$ 43.91M

$ 464.11K
$ 464.11K$ 464.11K

$ 439.10M
$ 439.10M$ 439.10M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BSC

KLK Foundation හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 43.91M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 464.11K වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් KLK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 439.10M කි.

KLK Foundation (KLK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා KLK Foundationහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.006277-1.41%
දින 30 යි$ -0.0423-8.79%
දින 60 යි$ -0.044-9.11%
දින 90 යි$ -0.0618-12.34%
KLK Foundation අද මිල වෙනස

අද, KLK එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.006277 (-1.41%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

KLK Foundation දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0423 (-8.79%) කින් ඉහළ ගියේය.

KLK Foundation දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, KLK එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.044 (-9.11%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

KLK Foundation දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0618 (-12.34%), කින් චලනය විය.

KLK Foundation (KLK) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් KLK Foundation මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

KLK Foundation (KLK) යනු කුමක්ද

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

MEXC වෙතින් KLK Foundation ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ KLK Foundation ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KLK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ KLK Foundation ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ KLK Foundation මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

KLK Foundation මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ KLK Foundation (KLK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ KLK Foundation (KLK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? KLK Foundation සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් KLK Foundation මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

KLK Foundation (KLK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

KLK FoundationKLK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් KLK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

KLK Foundation (KLK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

KLK Foundation මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් KLK Foundation MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KLK දේශීය මුදල් වෙත

KLK Foundation සම්පත්

KLK Foundation පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල KLK Foundation වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: KLK Foundation පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

KLK Foundation (KLK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද KLK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.4391 USD වේ.
KLK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
KLK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.4391 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
KLK Foundation හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
KLK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 43.91M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
KLK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
KLK හි සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ.
KLK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.631953236889443 USD ක ATH මිලක් KLK අත්කර ගති.
KLK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.35187983578947896 USD ක ATL මිලක් KLK අත්කර ගති.
KLK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
KLK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 464.11K USD වේ.
මේ වසර තුලදී KLK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව KLK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා KLK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:20:13 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

KLK-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

KLK
KLK
USD
USD

1 KLK = 0.4391 USD

KLK වෙළඳාම

KLK/USDT
$0.4389
$0.4389$0.4389
-1.41%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

