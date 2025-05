KILT (KILT) යනු කුමක්ද

KILT – Represent Your Identity Without Revealing Your Identity You can tell a lot about a person in Scotland by looking at their kilt! But while the individual pattern can represent the “clan” or affiliations of the wearer, it doesn’t reveal private details, like their name or address. Similarly, KILT Protocol provides a way to represent your identity without revealing things you prefer to keep private. KILT brings the old process of trust in real-world verifiable credentials (passport, driving licence, certificate, etc.) to the digital world, while keeping your data private and in your possession. KILT can also be used to create identifiers for machines, services and anything that identities can be built on.

MEXC වෙතින් KILT ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ KILT ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KILT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ KILT ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ KILT මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

KILT මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ KILT,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KILT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ KILTමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

KILT මිල ඉතිහාසය

KILTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KILTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ KILT මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

KILT (KILT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

KILT මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් KILT MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KILT දේශීය මුදල් වෙත

KILT සම්පත්

KILT පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: KILT පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද KILT (KILT) හි මිල කීයද? KILT (KILT)හි සජීවී මිල 0.04397 USD වේ. KILT (KILT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? KILT හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.17M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KILTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04397 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. KILT (KILT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? KILT (KILT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 49.42M USD වේ. KILT (KILT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, KILT (KILT) හි ඉහළම මිල 13.49 USD වේ. KILT (KILT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? KILT (KILT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.33K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

