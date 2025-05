KiloEx (KILO) යනු කුමක්ද

Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi.

MEXC වෙතින් KiloEx ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ KiloEx ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KILO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ KiloEx ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ KiloEx මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

KiloEx මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ KiloEx,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KILO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ KiloExමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

KiloEx මිල ඉතිහාසය

KILOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KILOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ KiloEx මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

KiloEx (KILO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

KiloEx මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් KiloEx MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KILO දේශීය මුදල් වෙත

1KILO සිට VNDවෙත ₫ 975.38364 1KILO සිට AUDවෙත A$ 0.0593424 1KILO සිට GBPවෙත £ 0.02853 1KILO සිට EURවෙත € 0.0338556 1KILO සිට USDවෙත $ 0.03804 1KILO සිට MYRවෙත RM 0.1628112 1KILO සිට TRYවෙත ₺ 1.4717676 1KILO සිට JPYවෙත ¥ 5.5530792 1KILO සිට RUBවෙත ₽ 3.06222 1KILO සිට INRවෙත ₹ 3.2528004 1KILO සිට IDRවෙත Rp 623.6064576 1KILO සිට KRWවෙත ₩ 53.202744 1KILO සිට PHPවෙත ₱ 2.1230124 1KILO සිට EGPවෙත £E. 1.9080864 1KILO සිට BRLවෙත R$ 0.2137848 1KILO සිට CADවෙත C$ 0.0528756 1KILO සිට BDTවෙත ৳ 4.6249032 1KILO සිට NGNවෙත ₦ 60.864 1KILO සිට UAHවෙත ₴ 1.57866 1KILO සිට VESවෙත Bs 3.49968 1KILO සිට PKRවෙත Rs 10.7211936 1KILO සිට KZTවෙත ₸ 19.4376792 1KILO සිට THBවෙත ฿ 1.2674928 1KILO සිට TWDවෙත NT$ 1.1480472 1KILO සිට AEDවෙත د.إ 0.1396068 1KILO සිට CHFවෙත Fr 0.0315732 1KILO සිට HKDවෙත HK$ 0.296712 1KILO සිට MADවෙත .د.م 0.3533916 1KILO සිට MXNවෙත $ 0.7356936

KiloEx සම්පත්

KiloEx පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: KiloEx පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද KiloEx (KILO) හි මිල කීයද? KiloEx (KILO)හි සජීවී මිල 0.03804 USD වේ. KiloEx (KILO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? KiloEx හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 8.05M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KILOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03804 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. KiloEx (KILO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? KiloEx (KILO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 211.70M USD වේ. KiloEx (KILO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, KiloEx (KILO) හි ඉහළම මිල 0.2 USD වේ. KiloEx (KILO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? KiloEx (KILO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 210.29K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.