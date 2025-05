KiboShib (KIBSHI) යනු කුමක්ද

Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.

MEXC වෙතින් KiboShib ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ KiboShib ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KIBSHI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ KiboShib ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ KiboShib මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

KiboShib මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ KiboShib,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KIBSHI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ KiboShibමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

KiboShib මිල ඉතිහාසය

KIBSHIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KIBSHIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ KiboShib මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

KiboShib (KIBSHI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

KiboShib මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් KiboShib MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KIBSHI දේශීය මුදල් වෙත

1KIBSHI සිට VNDවෙත ₫ 0.16205112 1KIBSHI සිට AUDවෙත A$ 0.000009796 1KIBSHI සිට GBPවෙත £ 0.00000474 1KIBSHI සිට EURවෙත € 0.0000056248 1KIBSHI සිට USDවෙත $ 0.00000632 1KIBSHI සිට MYRවෙත RM 0.0000270496 1KIBSHI සිට TRYවෙත ₺ 0.0002449632 1KIBSHI සිට JPYවෙත ¥ 0.0009231624 1KIBSHI සිට RUBවෙත ₽ 0.0005079384 1KIBSHI සිට INRවෙත ₹ 0.0005414976 1KIBSHI සිට IDRවෙත Rp 0.1053332912 1KIBSHI සිට KRWවෙත ₩ 0.008814504 1KIBSHI සිට PHPවෙත ₱ 0.0003525928 1KIBSHI සිට EGPවෙත £E. 0.0003185912 1KIBSHI සිට BRLවෙත R$ 0.0000355816 1KIBSHI සිට CADවෙත C$ 0.0000087848 1KIBSHI සිට BDTවෙත ৳ 0.0007664264 1KIBSHI සිට NGNවෙත ₦ 0.010112 1KIBSHI සිට UAHවෙත ₴ 0.0002620272 1KIBSHI සිට VESවෙත Bs 0.00058144 1KIBSHI සිට PKRවෙත Rs 0.0017757304 1KIBSHI සිට KZTවෙත ₸ 0.0032261072 1KIBSHI සිට THBවෙත ฿ 0.000211088 1KIBSHI සිට TWDවෙත NT$ 0.0001909272 1KIBSHI සිට AEDවෙත د.إ 0.0000231944 1KIBSHI සිට CHFවෙත Fr 0.0000053088 1KIBSHI සිට HKDවෙත HK$ 0.000049296 1KIBSHI සිට MADවෙත .د.م 0.0000589656 1KIBSHI සිට MXNවෙත $ 0.0001224816

KiboShib සම්පත්

KiboShib පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: KiboShib පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද KiboShib (KIBSHI) හි මිල කීයද? KiboShib (KIBSHI)හි සජීවී මිල 0.00000632 USD වේ. KiboShib (KIBSHI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? KiboShib හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 6.32M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KIBSHIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00000632 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. KiboShib (KIBSHI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? KiboShib (KIBSHI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.00T USD වේ. KiboShib (KIBSHI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, KiboShib (KIBSHI) හි ඉහළම මිල 0.000064 USD වේ. KiboShib (KIBSHI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? KiboShib (KIBSHI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 119.36K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.