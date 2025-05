Kiba Inu (KIBA) යනු කුමක්ද

Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports.

MEXC වෙතින් Kiba Inu ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Kiba Inu ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KIBA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Kiba Inu ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Kiba Inu මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Kiba Inu මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Kiba Inu,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KIBA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kiba Inuමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Kiba Inu මිල ඉතිහාසය

KIBAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KIBAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kiba Inu මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Kiba Inu (KIBA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Kiba Inu මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Kiba Inu MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KIBA දේශීය මුදල් වෙත

1KIBA සිට VNDවෙත ₫ 0.0189794682 1KIBA සිට AUDවෙත A$ 0.00000114731 1KIBA සිට GBPවෙත £ 0.00000055515 1KIBA සිට EURවෙත € 0.000000658778 1KIBA සිට USDවෙත $ 0.0000007402 1KIBA සිට MYRවෙත RM 0.000003168056 1KIBA සිට TRYවෙත ₺ 0.000028690152 1KIBA සිට JPYවෙත ¥ 0.000108121014 1KIBA සිට RUBවෙත ₽ 0.000059489874 1KIBA සිට INRවෙත ₹ 0.000063420336 1KIBA සිට IDRවෙත Rp 0.012336661732 1KIBA සිට KRWවෙත ₩ 0.00103235694 1KIBA සිට PHPවෙත ₱ 0.000041295758 1KIBA සිට EGPවෙත £E. 0.000037313482 1KIBA සිට BRLවෙත R$ 0.000004167326 1KIBA සිට CADවෙත C$ 0.000001028878 1KIBA සිට BDTවෙත ৳ 0.000089764054 1KIBA සිට NGNවෙත ₦ 0.00118432 1KIBA සිට UAHවෙත ₴ 0.000030688692 1KIBA සිට VESවෙත Bs 0.0000680984 1KIBA සිට PKRවෙත Rs 0.000207973994 1KIBA සිට KZTවෙත ₸ 0.000377842492 1KIBA සිට THBවෙත ฿ 0.00002472268 1KIBA සිට TWDවෙත NT$ 0.000022361442 1KIBA සිට AEDවෙත د.إ 0.000002716534 1KIBA සිට CHFවෙත Fr 0.000000621768 1KIBA සිට HKDවෙත HK$ 0.00000577356 1KIBA සිට MADවෙත .د.م 0.000006906066 1KIBA සිට MXNවෙත $ 0.000014345076

Kiba Inu සම්පත්

Kiba Inu පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kiba Inu පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Kiba Inu (KIBA) හි මිල කීයද? Kiba Inu (KIBA)හි සජීවී මිල 0.0000007402 USD වේ. Kiba Inu (KIBA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Kiba Inu හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KIBAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000007402 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Kiba Inu (KIBA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Kiba Inu (KIBA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Kiba Inu (KIBA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Kiba Inu (KIBA) හි ඉහළම මිල 0.0000819 USD වේ. Kiba Inu (KIBA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Kiba Inu (KIBA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 161.21 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

