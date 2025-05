Klever Finance (KFI) යනු කුමක්ද

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

MEXC වෙතින් Klever Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Klever Finance ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KFI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Klever Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Klever Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Klever Finance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Klever Finance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KFI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Klever Financeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Klever Finance මිල ඉතිහාසය

KFIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KFIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Klever Finance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Klever Finance (KFI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Klever Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Klever Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KFI දේශීය මුදල් වෙත

1KFI සිට VNDවෙත ₫ 8,164.0944 1KFI සිට AUDවෙත A$ 0.49352 1KFI සිට GBPවෙත £ 0.2388 1KFI සිට EURවෙත € 0.283376 1KFI සිට USDවෙත $ 0.3184 1KFI සිට MYRවෙත RM 1.362752 1KFI සිට TRYවෙත ₺ 12.318896 1KFI සිට JPYවෙත ¥ 46.4864 1KFI සිට RUBවෙත ₽ 25.605728 1KFI සිට INRවෙත ₹ 27.232752 1KFI සිට IDRවෙත Rp 5,219.671296 1KFI සිට KRWවෙත ₩ 445.31424 1KFI සිට PHPවෙත ₱ 17.769904 1KFI සිට EGPවෙත £E. 15.970944 1KFI සිට BRLවෙත R$ 1.792592 1KFI සිට CADවෙත C$ 0.442576 1KFI සිට BDTවෙත ৳ 38.711072 1KFI සිට NGNවෙත ₦ 509.44 1KFI සිට UAHවෙත ₴ 13.2136 1KFI සිට VESවෙත Bs 29.2928 1KFI සිට PKRවෙත Rs 89.737856 1KFI සිට KZTවෙත ₸ 162.696032 1KFI සිට THBවෙත ฿ 10.609088 1KFI සිට TWDවෙත NT$ 9.609312 1KFI සිට AEDවෙත د.إ 1.168528 1KFI සිට CHFවෙත Fr 0.264272 1KFI සිට HKDවෙත HK$ 2.48352 1KFI සිට MADවෙත .د.م 2.957936 1KFI සිට MXNවෙත $ 6.157856

Klever Finance සම්පත්

Klever Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Klever Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Klever Finance (KFI) හි මිල කීයද? Klever Finance (KFI)හි සජීවී මිල 0.3184 USD වේ. Klever Finance (KFI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Klever Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KFIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3184 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Klever Finance (KFI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Klever Finance (KFI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Klever Finance (KFI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Klever Finance (KFI) හි ඉහළම මිල 1.679 USD වේ. Klever Finance (KFI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Klever Finance (KFI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 19.73K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.