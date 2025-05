Kermit (KERMIT) යනු කුමක්ද

Kermit is back, mother froggers. Emerging from Sesame Street, Kermit has matured into a degen frog ready to dominate the Solana blockchain. However, Kermit can't tolerate Pepe, his archenemy. In simpler terms, $KERMIT is the most memeable frog coin on Solana, here to rival the most memeable frog coin on Ethereum. Only one frog can reign supreme, and that will be $KERMIT, the one and only Pepe killer.

MEXC වෙතින් Kermit ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Kermit ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KERMIT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Kermit ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Kermit මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Kermit මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Kermit,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KERMIT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kermitමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Kermit මිල ඉතිහාසය

KERMITහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KERMITහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kermit මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Kermit (KERMIT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Kermit මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Kermit MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KERMIT දේශීය මුදල් වෙත

1KERMIT සිට VNDවෙත ₫ 1.48076775 1KERMIT සිට AUDවෙත A$ 0.0000895125 1KERMIT සිට GBPවෙත £ 0.0000433125 1KERMIT සිට EURවෙත € 0.0000513975 1KERMIT සිට USDවෙත $ 0.00005775 1KERMIT සිට MYRවෙත RM 0.00024717 1KERMIT සිට TRYවෙත ₺ 0.0022343475 1KERMIT සිට JPYවෙත ¥ 0.0084315 1KERMIT සිට RUBවෙත ₽ 0.004644255 1KERMIT සිට INRවෙත ₹ 0.0049393575 1KERMIT සිට IDRවෙත Rp 0.94672116 1KERMIT සිට KRWවෙත ₩ 0.08076915 1KERMIT සිට PHPවෙත ₱ 0.0032230275 1KERMIT සිට EGPවෙත £E. 0.00289674 1KERMIT සිට BRLවෙත R$ 0.0003251325 1KERMIT සිට CADවෙත C$ 0.0000802725 1KERMIT සිට BDTවෙත ৳ 0.007021245 1KERMIT සිට NGNවෙත ₦ 0.0924 1KERMIT සිට UAHවෙත ₴ 0.002396625 1KERMIT සිට VESවෙත Bs 0.005313 1KERMIT සිට PKRවෙත Rs 0.01627626 1KERMIT සිට KZTවෙත ₸ 0.029509095 1KERMIT සිට THBවෙත ฿ 0.00192423 1KERMIT සිට TWDවෙත NT$ 0.001742895 1KERMIT සිට AEDවෙත د.إ 0.0002119425 1KERMIT සිට CHFවෙත Fr 0.0000479325 1KERMIT සිට HKDවෙත HK$ 0.00045045 1KERMIT සිට MADවෙත .د.م 0.0005364975 1KERMIT සිට MXNවෙත $ 0.001116885

Kermit සම්පත්

Kermit පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kermit පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Kermit (KERMIT) හි මිල කීයද? Kermit (KERMIT)හි සජීවී මිල 0.00005775 USD වේ. Kermit (KERMIT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Kermit හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KERMITහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00005775 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Kermit (KERMIT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Kermit (KERMIT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Kermit (KERMIT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Kermit (KERMIT) හි ඉහළම මිල 0.02341 USD වේ. Kermit (KERMIT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Kermit (KERMIT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 8.89 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

