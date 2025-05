Kava Labs (KAVA) යනු කුමක්ද

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Kava Labs,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KAVA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kava Labsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Kava Labs මිල ඉතිහාසය

KAVAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KAVAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kava Labs මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

KAVA දේශීය මුදල් වෙත

Kava Labs සම්පත්

Kava Labs පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

Kava Labs (KAVA) හි මිල කීයද? Kava Labs (KAVA)හි සජීවී මිල 0.4428 USD වේ. Kava Labs (KAVA) හි වෙළඳපොළ වටිනාකම කීයද? Kava Labs හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 479.49M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KAVAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.4428 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Kava Labs (KAVA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Kava Labs (KAVA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.08B USD වේ. Kava Labs (KAVA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Kava Labs (KAVA) හි ඉහළම මිල 9.2107 USD වේ. Kava Labs (KAVA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Kava Labs (KAVA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.50M USD වේ.

