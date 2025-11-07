හුවමාරුවDEX+
සජීවී Karma Coin සඳහා අද මිල 0.00115 USD කි. KARMA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි KARMA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Karma Coin ලාංඡනය

Karma Coin මිල(KARMA)

1 KARMA සිට USD සජීවී මිල:

$0.00115
-4.48%1D
USD
Karma Coin (KARMA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:19:52 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.001088
පැය 24 පහළ
$ 0.001246
24H ඉහළ

$ 0.001088
$ 0.001246
--
--
0.00%

-4.47%

-25.72%

-25.72%

Karma Coin (KARMA) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.00115. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.001088 ක අවම අගයක් සහ $ 0.001246 ක උපරිම අගයක් අතර KARMA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KARMAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KARMA පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -4.47% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -25.72% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Karma Coin (KARMA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 75.52
$ 75.52$ 75.52

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

Karma Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 75.52 වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් KARMA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999988284 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.15M කි.

Karma Coin (KARMA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Karma Coinහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00005394-4.47%
දින 30 යි$ -0.001131-49.59%
දින 60 යි$ -0.00085-42.50%
දින 90 යි$ -0.00085-42.50%
Karma Coin අද මිල වෙනස

අද, KARMA එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00005394 (-4.47%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Karma Coin දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.001131 (-49.59%) කින් ඉහළ ගියේය.

Karma Coin දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, KARMA එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.00085 (-42.50%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Karma Coin දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.00085 (-42.50%), කින් චලනය විය.

Karma Coin (KARMA) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Karma Coin මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Karma Coin (KARMA) යනු කුමක්ද

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

MEXC වෙතින් Karma Coin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Karma Coin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KARMA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Karma Coin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Karma Coin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Karma Coin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Karma Coin (KARMA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Karma Coin (KARMA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Karma Coin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Karma Coin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Karma Coin (KARMA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Karma CoinKARMA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් KARMA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Karma Coin (KARMA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Karma Coin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Karma Coin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KARMA දේශීය මුදල් වෙත

1 Karma Coin(KARMA) සිට VND
30.26225
1 Karma Coin(KARMA) සිට AUD
A$0.001771
1 Karma Coin(KARMA) සිට GBP
0.000874
1 Karma Coin(KARMA) සිට EUR
0.000989
1 Karma Coin(KARMA) සිට USD
$0.00115
1 Karma Coin(KARMA) සිට MYR
RM0.0047955
1 Karma Coin(KARMA) සිට TRY
0.04853
1 Karma Coin(KARMA) සිට JPY
¥0.17595
1 Karma Coin(KARMA) සිට ARS
ARS$1.6690755
1 Karma Coin(KARMA) සිට RUB
0.093426
1 Karma Coin(KARMA) සිට INR
0.1020165
1 Karma Coin(KARMA) සිට IDR
Rp19.166659
1 Karma Coin(KARMA) සිට PHP
0.067965
1 Karma Coin(KARMA) සිට EGP
￡E.0.0543835
1 Karma Coin(KARMA) සිට BRL
R$0.0061525
1 Karma Coin(KARMA) සිට CAD
C$0.0016215
1 Karma Coin(KARMA) සිට BDT
0.140116
1 Karma Coin(KARMA) සිට NGN
1.652297
1 Karma Coin(KARMA) සිට COP
$4.4061215
1 Karma Coin(KARMA) සිට ZAR
R.0.0199755
1 Karma Coin(KARMA) සිට UAH
0.0483115
1 Karma Coin(KARMA) සිට TZS
T.Sh.2.8325075
1 Karma Coin(KARMA) සිට VES
Bs0.2622
1 Karma Coin(KARMA) සිට CLP
$1.08445
1 Karma Coin(KARMA) සිට PKR
Rs0.3229315
1 Karma Coin(KARMA) සිට KZT
0.604302
1 Karma Coin(KARMA) සිට THB
฿0.037237
1 Karma Coin(KARMA) සිට TWD
NT$0.0356155
1 Karma Coin(KARMA) සිට AED
د.إ0.0042205
1 Karma Coin(KARMA) සිට CHF
Fr0.00092
1 Karma Coin(KARMA) සිට HKD
HK$0.0089355
1 Karma Coin(KARMA) සිට AMD
֏0.43976
1 Karma Coin(KARMA) සිට MAD
.د.م0.0107295
1 Karma Coin(KARMA) සිට MXN
$0.021344
1 Karma Coin(KARMA) සිට SAR
ريال0.0043125
1 Karma Coin(KARMA) සිට ETB
Br0.1769735
1 Karma Coin(KARMA) සිට KES
KSh0.1485685
1 Karma Coin(KARMA) සිට JOD
د.أ0.00081535
1 Karma Coin(KARMA) සිට PLN
0.004232
1 Karma Coin(KARMA) සිට RON
лв0.00506
1 Karma Coin(KARMA) සිට SEK
kr0.0110055
1 Karma Coin(KARMA) සිට BGN
лв0.0019435
1 Karma Coin(KARMA) සිට HUF
Ft0.3851235
1 Karma Coin(KARMA) සිට CZK
0.0242765
1 Karma Coin(KARMA) සිට KWD
د.ك0.0003519
1 Karma Coin(KARMA) සිට ILS
0.003749
1 Karma Coin(KARMA) සිට BOB
Bs0.007935
1 Karma Coin(KARMA) සිට AZN
0.001955
1 Karma Coin(KARMA) සිට TJS
SM0.010603
1 Karma Coin(KARMA) සිට GEL
0.0031165
1 Karma Coin(KARMA) සිට AOA
Kz1.0540785
1 Karma Coin(KARMA) සිට BHD
.د.ب0.00043355
1 Karma Coin(KARMA) සිට BMD
$0.00115
1 Karma Coin(KARMA) සිට DKK
kr0.0074405
1 Karma Coin(KARMA) සිට HNL
L0.030291
1 Karma Coin(KARMA) සිට MUR
0.052785
1 Karma Coin(KARMA) සිට NAD
$0.0199525
1 Karma Coin(KARMA) සිට NOK
kr0.01173
1 Karma Coin(KARMA) සිට NZD
$0.0020355
1 Karma Coin(KARMA) සිට PAB
B/.0.00115
1 Karma Coin(KARMA) සිට PGK
K0.00483
1 Karma Coin(KARMA) සිට QAR
ر.ق0.004186
1 Karma Coin(KARMA) සිට RSD
дин.0.116863
1 Karma Coin(KARMA) සිට UZS
soʻm13.690474
1 Karma Coin(KARMA) සිට ALL
L0.0963125
1 Karma Coin(KARMA) සිට ANG
ƒ0.0020585
1 Karma Coin(KARMA) සිට AWG
ƒ0.00207
1 Karma Coin(KARMA) සිට BBD
$0.0023
1 Karma Coin(KARMA) සිට BAM
KM0.0019435
1 Karma Coin(KARMA) සිට BIF
Fr3.38215
1 Karma Coin(KARMA) සිට BND
$0.001495
1 Karma Coin(KARMA) සිට BSD
$0.00115
1 Karma Coin(KARMA) සිට JMD
$0.1841725
1 Karma Coin(KARMA) සිට KHR
4.6370875
1 Karma Coin(KARMA) සිට KMF
Fr0.483
1 Karma Coin(KARMA) සිට LAK
24.9999995
1 Karma Coin(KARMA) සිට LKR
රු0.350175
1 Karma Coin(KARMA) සිට MDL
L0.0196535
1 Karma Coin(KARMA) සිට MGA
Ar5.180175
1 Karma Coin(KARMA) සිට MOP
P0.0091885
1 Karma Coin(KARMA) සිට MVR
0.01771
1 Karma Coin(KARMA) සිට MWK
MK1.989615
1 Karma Coin(KARMA) සිට MZN
MT0.0735425
1 Karma Coin(KARMA) සිට NPR
रु0.162955
1 Karma Coin(KARMA) සිට PYG
8.1558
1 Karma Coin(KARMA) සිට RWF
Fr1.66635
1 Karma Coin(KARMA) සිට SBD
$0.0094645
1 Karma Coin(KARMA) සිට SCR
0.017089
1 Karma Coin(KARMA) සිට SRD
$0.044275
1 Karma Coin(KARMA) සිට SVC
$0.0100395
1 Karma Coin(KARMA) සිට SZL
L0.0199295
1 Karma Coin(KARMA) සිට TMT
m0.0040365
1 Karma Coin(KARMA) සිට TND
د.ت0.0033925
1 Karma Coin(KARMA) සිට TTD
$0.007774
1 Karma Coin(KARMA) සිට UGX
Sh4.0204
1 Karma Coin(KARMA) සිට XAF
Fr0.6532
1 Karma Coin(KARMA) සිට XCD
$0.003105
1 Karma Coin(KARMA) සිට XOF
Fr0.6532
1 Karma Coin(KARMA) සිට XPF
Fr0.11845
1 Karma Coin(KARMA) සිට BWP
P0.0154445
1 Karma Coin(KARMA) සිට BZD
$0.0023
1 Karma Coin(KARMA) සිට CVE
$0.110216
1 Karma Coin(KARMA) සිට DJF
Fr0.20355
1 Karma Coin(KARMA) සිට DOP
$0.0739565
1 Karma Coin(KARMA) සිට DZD
د.ج0.150029
1 Karma Coin(KARMA) සිට FJD
$0.002622
1 Karma Coin(KARMA) සිට GNF
Fr9.99925
1 Karma Coin(KARMA) සිට GTQ
Q0.008809
1 Karma Coin(KARMA) සිට GYD
$0.240534
1 Karma Coin(KARMA) සිට ISK
kr0.1449

Karma Coin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Karma Coin වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Karma Coin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Karma Coin (KARMA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද KARMA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00115 USD වේ.
KARMA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
KARMA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00115 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Karma Coin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
KARMA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
KARMA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
KARMA හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
KARMA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් KARMA අත්කර ගති.
KARMA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් KARMA අත්කර ගති.
KARMA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
KARMA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 75.52 USD වේ.
මේ වසර තුලදී KARMA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව KARMA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා KARMA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:19:52 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

KARMA-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.00115 USD

KARMA වෙළඳාම

KARMA/USDT
$0.00115
-4.47%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

