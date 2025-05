KARATE (KARATE) යනු කුමක්ද

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

MEXC වෙතින් KARATE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ KARATE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KARATE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ KARATE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ KARATE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

KARATE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ KARATE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KARATE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ KARATEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

KARATE මිල ඉතිහාසය

KARATEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KARATEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ KARATE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

KARATE (KARATE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

KARATE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් KARATE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KARATE දේශීය මුදල් වෙත

1KARATE සිට VNDවෙත ₫ 4.1461497 1KARATE සිට AUDවෙත A$ 0.000250635 1KARATE සිට GBPවෙත £ 0.000121275 1KARATE සිට EURවෙත € 0.000143913 1KARATE සිට USDවෙත $ 0.0001617 1KARATE සිට MYRවෙත RM 0.000692076 1KARATE සිට TRYවෙත ₺ 0.006267492 1KARATE සිට JPYවෙත ¥ 0.023619519 1KARATE සිට RUBවෙත ₽ 0.012995829 1KARATE සිට INRවෙත ₹ 0.013854456 1KARATE සිට IDRවෙත Rp 2.694998922 1KARATE සිට KRWවෙත ₩ 0.22615362 1KARATE සිට PHPවෙත ₱ 0.009021243 1KARATE සිට EGPවෙත £E. 0.008151297 1KARATE සිට BRLවෙත R$ 0.000910371 1KARATE සිට CADවෙත C$ 0.000224763 1KARATE සිට BDTවෙත ৳ 0.019609359 1KARATE සිට NGNවෙත ₦ 0.25872 1KARATE සිට UAHවෙත ₴ 0.006704082 1KARATE සිට VESවෙත Bs 0.0148764 1KARATE සිට PKRවෙත Rs 0.045432849 1KARATE සිට KZTවෙත ₸ 0.082541382 1KARATE සිට THBවෙත ฿ 0.00540078 1KARATE සිට TWDවෙත NT$ 0.004884957 1KARATE සිට AEDවෙත د.إ 0.000593439 1KARATE සිට CHFවෙත Fr 0.000135828 1KARATE සිට HKDවෙත HK$ 0.00126126 1KARATE සිට MADවෙත .د.م 0.001508661 1KARATE සිට MXNවෙත $ 0.003135363

KARATE සම්පත්

KARATE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: KARATE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද KARATE (KARATE) හි මිල කීයද? KARATE (KARATE)හි සජීවී මිල 0.0001617 USD වේ. KARATE (KARATE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? KARATE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 10.78M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KARATEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001617 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. KARATE (KARATE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? KARATE (KARATE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 66.65B USD වේ. KARATE (KARATE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, KARATE (KARATE) හි ඉහළම මිල 0.0069746 USD වේ. KARATE (KARATE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? KARATE (KARATE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 68.64K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

