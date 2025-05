KARURA (KAR) යනු කුමක්ද

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

MEXC වෙතින් KARURA ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ KARURA ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KAR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ KARURA ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ KARURA මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

KARURA මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ KARURA,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KAR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ KARURAමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

KARURA මිල ඉතිහාසය

KARහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KARහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ KARURA මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

KARURA (KAR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

KARURA මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් KARURA MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1KAR සිට VNDවෙත ₫ 1,080.25533 1KAR සිට AUDවෙත A$ 0.0653015 1KAR සිට GBPවෙත £ 0.0315975 1KAR සිට EURවෙත € 0.0374957 1KAR සිට USDවෙත $ 0.04213 1KAR සිට MYRවෙත RM 0.1803164 1KAR සිට TRYවෙත ₺ 1.6295884 1KAR සිට JPYවෙත ¥ 6.15098 1KAR සිට RUBවෙත ₽ 3.3880946 1KAR සිට INRවෙත ₹ 3.6029576 1KAR සිට IDRවෙත Rp 690.6556272 1KAR සිට KRWවෙත ₩ 58.923018 1KAR සිට PHPවෙත ₱ 2.3512753 1KAR සිට EGPවෙත £E. 2.1132408 1KAR සිට BRLවෙත R$ 0.2371919 1KAR සිට CADවෙත C$ 0.0585607 1KAR සිට BDTවෙත ৳ 5.1221654 1KAR සිට NGNවෙත ₦ 67.408 1KAR සිට UAHවෙත ₴ 1.748395 1KAR සිට VESවෙත Bs 3.87596 1KAR සිට PKRවෙත Rs 11.8739192 1KAR සිට KZTවෙත ₸ 21.5275874 1KAR සිට THBවෙත ฿ 1.4037716 1KAR සිට TWDවෙත NT$ 1.2714834 1KAR සිට AEDවෙත د.إ 0.1546171 1KAR සිට CHFවෙත Fr 0.0349679 1KAR සිට HKDවෙත HK$ 0.328614 1KAR සිට MADවෙත .د.م 0.3913877 1KAR සිට MXNවෙත $ 0.8147942

KARURA සම්පත්

KARURA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: KARURA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද KARURA (KAR) හි මිල කීයද? KARURA (KAR)හි සජීවී මිල 0.04213 USD වේ. KARURA (KAR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? KARURA හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.92M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KARහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04213 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. KARURA (KAR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? KARURA (KAR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 116.67M USD වේ. KARURA (KAR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, KARURA (KAR) හි ඉහළම මිල 13.4167 USD වේ. KARURA (KAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? KARURA (KAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.58K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

