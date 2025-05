KardiaChain (KAI) යනු කුමක්ද

KardiaChain is a public blockchain focused on Interoperability, leading the race towards blockchain adoption in Vietnam by providing hybrid blockchain solution/infrastructure for major enterprises and government bodies. The goal is to build a complete blockchain ecosystem for institutions by leveraging 3 main components: gateway, infrastructure, and services. Gateway reduces entry barriers to onboard non-crypto users onto blockchain via user-friendly payment channels. Infrastructure refers to the interlinked public and private KardiaChain blockchain network for users and businesses to operate, leveraging our unique non-invasive interoperability. Services refer to traditional organisations that collaborate with KardiaChain to tokenize and decentralize their existing services/products to become more effective and efficient. After two years of preparation, it is finally time to bring blockchain to mass adoption.

MEXC වෙතින් KardiaChain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ KardiaChain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ KardiaChain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ KardiaChain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

KardiaChain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ KardiaChain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ KardiaChainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

KardiaChain මිල ඉතිහාසය

KAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ KardiaChain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

KardiaChain (KAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

KardiaChain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් KardiaChain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KAI දේශීය මුදල් වෙත

1KAI සිට VNDවෙත ₫ 210.384405 1KAI සිට AUDවෙත A$ 0.01271775 1KAI සිට GBPවෙත £ 0.00615375 1KAI සිට EURවෙත € 0.00730245 1KAI සිට USDවෙත $ 0.008205 1KAI සිට MYRවෙත RM 0.0351174 1KAI සිට TRYවෙත ₺ 0.3180258 1KAI සිට JPYවෙත ¥ 1.1982582 1KAI සිට RUBවෙත ₽ 0.65943585 1KAI සිට INRවෙත ₹ 0.70325055 1KAI සිට IDRවෙත Rp 136.7499453 1KAI සිට KRWවෙත ₩ 11.475513 1KAI සිට PHPවෙත ₱ 0.45775695 1KAI සිට EGPවෙත £E. 0.41361405 1KAI සිට BRLවෙත R$ 0.04619415 1KAI සිට CADවෙත C$ 0.01140495 1KAI සිට BDTවෙත ৳ 0.99502035 1KAI සිට NGNවෙත ₦ 13.128 1KAI සිට UAHවෙත ₴ 0.3401793 1KAI සිට VESවෙත Bs 0.75486 1KAI සිට PKRවෙත Rs 2.30535885 1KAI සිට KZTවෙත ₸ 4.1883243 1KAI සිට THBවෙත ฿ 0.274047 1KAI සිට TWDවෙත NT$ 0.247791 1KAI සිට AEDවෙත د.إ 0.03011235 1KAI සිට CHFවෙත Fr 0.0068922 1KAI සිට HKDවෙත HK$ 0.063999 1KAI සිට MADවෙත .د.م 0.07655265 1KAI සිට MXNවෙත $ 0.15909495

KardiaChain සම්පත්

KardiaChain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: KardiaChain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද KardiaChain (KAI) හි මිල කීයද? KardiaChain (KAI)හි සජීවී මිල 0.008205 USD වේ. KardiaChain (KAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? KardiaChain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 39.18M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.008205 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. KardiaChain (KAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? KardiaChain (KAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 4.78B USD වේ. KardiaChain (KAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, KardiaChain (KAI) හි ඉහළම මිල 0.3169 USD වේ. KardiaChain (KAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? KardiaChain (KAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

