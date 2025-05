AssangeDAO (JUSTICE) යනු කුමක්ද

A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges.

MEXC වෙතින් AssangeDAO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AssangeDAO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට JUSTICE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AssangeDAO ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AssangeDAO මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AssangeDAO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AssangeDAO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. JUSTICE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AssangeDAOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AssangeDAO මිල ඉතිහාසය

JUSTICEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් JUSTICEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AssangeDAO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AssangeDAO (JUSTICE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AssangeDAO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AssangeDAO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

JUSTICE දේශීය මුදල් වෙත

1JUSTICE සිට VNDවෙත ₫ 2.75717673 1JUSTICE සිට AUDවෙත A$ 0.0001666715 1JUSTICE සිට GBPවෙත £ 0.0000806475 1JUSTICE සිට EURවෙත € 0.0000957017 1JUSTICE සිට USDවෙත $ 0.00010753 1JUSTICE සිට MYRවෙත RM 0.0004602284 1JUSTICE සිට TRYවෙත ₺ 0.0041678628 1JUSTICE සිට JPYවෙත ¥ 0.0157036812 1JUSTICE සිට RUBවෙත ₽ 0.0086421861 1JUSTICE සිට INRවෙත ₹ 0.0092163963 1JUSTICE සිට IDRවෙත Rp 1.7921659498 1JUSTICE සිට KRWවෙත ₩ 0.150391458 1JUSTICE සිට PHPවෙත ₱ 0.0059990987 1JUSTICE සිට EGPවෙත £E. 0.0054205873 1JUSTICE සිට BRLවෙත R$ 0.0006053939 1JUSTICE සිට CADවෙත C$ 0.0001494667 1JUSTICE සිට BDTවෙත ৳ 0.0130401631 1JUSTICE සිට NGNවෙත ₦ 0.172048 1JUSTICE සිට UAHවෙත ₴ 0.0044581938 1JUSTICE සිට VESවෙත Bs 0.00989276 1JUSTICE සිට PKRවෙත Rs 0.0302127041 1JUSTICE සිට KZTවෙත ₸ 0.0548897638 1JUSTICE සිට THBවෙත ฿ 0.003591502 1JUSTICE සිට TWDවෙත NT$ 0.003247406 1JUSTICE සිට AEDවෙත د.إ 0.0003946351 1JUSTICE සිට CHFවෙත Fr 0.0000903252 1JUSTICE සිට HKDවෙත HK$ 0.000838734 1JUSTICE සිට MADවෙත .د.م 0.0010032549 1JUSTICE සිට MXNවෙත $ 0.0020850067

AssangeDAO සම්පත්

AssangeDAO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AssangeDAO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AssangeDAO (JUSTICE) හි මිල කීයද? AssangeDAO (JUSTICE)හි සජීවී මිල 0.00010753 USD වේ. AssangeDAO (JUSTICE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AssangeDAO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ JUSTICEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00010753 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AssangeDAO (JUSTICE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AssangeDAO (JUSTICE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. AssangeDAO (JUSTICE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AssangeDAO (JUSTICE) හි ඉහළම මිල 0.004661 USD වේ. AssangeDAO (JUSTICE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AssangeDAO (JUSTICE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.13K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.