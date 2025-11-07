හුවමාරුවDEX+
සජීවී Jump Tom සඳහා අද මිල 0.0000000047 USD කි. JUMP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි JUMP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

JUMP ගැන වැඩි විස්තර

Jump Tom ලාංඡනය

Jump Tom මිල(JUMP)

1 JUMP සිට USD සජීවී මිල:

$0.0000000047
-32.85%1D
USD
Jump Tom (JUMP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 20:03:41 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0000000046
පැය 24 පහළ
$ 0.0000000314
24H ඉහළ

$ 0.0000000046
$ 0.0000000314
--
--
-12.97%

-32.85%

-99.50%

-99.50%

Jump Tom (JUMP) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0000000047. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0000000046 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0000000314 ක උපරිම අගයක් අතර JUMP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. JUMPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව JUMP පසුගිය පැය තුල, -12.97% කින්, පැය 24 තුල, -32.85% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -99.50% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Jump Tom (JUMP) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 69.53K
$ 69.53K$ 69.53K

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

--
500,000,000,000,000
500,000,000,000,000 500,000,000,000,000

BSC

Jump Tom හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 69.53K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් JUMP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.35M කි.

Jump Tom (JUMP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Jump Tomහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000000002299-32.85%
දින 30 යි$ -0.0009999953-100.00%
දින 60 යි$ -0.0009999953-100.00%
දින 90 යි$ -0.0009999953-100.00%
Jump Tom අද මිල වෙනස

අද, JUMP එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.000000002299 (-32.85%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Jump Tom දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0009999953 (-100.00%) කින් ඉහළ ගියේය.

Jump Tom දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, JUMP එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0009999953 (-100.00%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Jump Tom දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0009999953 (-100.00%), කින් චලනය විය.

Jump Tom (JUMP) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Jump Tom මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Jump Tom (JUMP) යනු කුමක්ද

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

MEXC වෙතින් Jump Tom ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Jump Tom ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට JUMP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Jump Tom ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Jump Tom මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Jump Tom මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Jump Tom (JUMP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Jump Tom (JUMP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Jump Tom සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Jump Tom මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Jump Tom (JUMP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Jump TomJUMP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් JUMP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Jump Tom (JUMP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Jump Tom මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Jump Tom MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

JUMP දේශීය මුදල් වෙත

1 Jump Tom(JUMP) සිට VND
0.0001236805
1 Jump Tom(JUMP) සිට AUD
A$0.000000007238
1 Jump Tom(JUMP) සිට GBP
0.000000003572
1 Jump Tom(JUMP) සිට EUR
0.000000004042
1 Jump Tom(JUMP) සිට USD
$0.0000000047
1 Jump Tom(JUMP) සිට MYR
RM0.000000019599
1 Jump Tom(JUMP) සිට TRY
0.00000019834
1 Jump Tom(JUMP) සිට JPY
¥0.0000007191
1 Jump Tom(JUMP) සිට ARS
ARS$0.000006821439
1 Jump Tom(JUMP) සිට RUB
0.000000381264
1 Jump Tom(JUMP) සිට INR
0.000000416796
1 Jump Tom(JUMP) සිට IDR
Rp0.000078333302
1 Jump Tom(JUMP) සිට PHP
0.00000027777
1 Jump Tom(JUMP) සිට EGP
￡E.0.000000222498
1 Jump Tom(JUMP) සිට BRL
R$0.000000025145
1 Jump Tom(JUMP) සිට CAD
C$0.000000006627
1 Jump Tom(JUMP) සිට BDT
0.000000572648
1 Jump Tom(JUMP) සිට NGN
0.000006762548
1 Jump Tom(JUMP) සිට COP
$0.000017938913
1 Jump Tom(JUMP) සිට ZAR
R.0.000000081451
1 Jump Tom(JUMP) සිට UAH
0.000000197447
1 Jump Tom(JUMP) සිට TZS
T.Sh.0.0000115479
1 Jump Tom(JUMP) සිට VES
Bs0.0000010716
1 Jump Tom(JUMP) සිට CLP
$0.0000044321
1 Jump Tom(JUMP) සිට PKR
Rs0.000001319807
1 Jump Tom(JUMP) සිට KZT
0.000002469756
1 Jump Tom(JUMP) සිට THB
฿0.000000151998
1 Jump Tom(JUMP) සිට TWD
NT$0.000000145606
1 Jump Tom(JUMP) සිට AED
د.إ0.000000017249
1 Jump Tom(JUMP) සිට CHF
Fr0.00000000376
1 Jump Tom(JUMP) සිට HKD
HK$0.000000036519
1 Jump Tom(JUMP) සිට AMD
֏0.00000179728
1 Jump Tom(JUMP) සිට MAD
.د.م0.000000043851
1 Jump Tom(JUMP) සිට MXN
$0.000000087138
1 Jump Tom(JUMP) සිට SAR
ريال0.000000017625
1 Jump Tom(JUMP) සිට ETB
Br0.000000723283
1 Jump Tom(JUMP) සිට KES
KSh0.000000606958
1 Jump Tom(JUMP) සිට JOD
د.أ0.0000000033323
1 Jump Tom(JUMP) සිට PLN
0.000000017249
1 Jump Tom(JUMP) සිට RON
лв0.000000020633
1 Jump Tom(JUMP) සිට SEK
kr0.000000044885
1 Jump Tom(JUMP) සිට BGN
лв0.000000007943
1 Jump Tom(JUMP) සිට HUF
Ft0.000001567168
1 Jump Tom(JUMP) සිට CZK
0.000000098888
1 Jump Tom(JUMP) සිට KWD
د.ك0.0000000014382
1 Jump Tom(JUMP) සිට ILS
0.000000015322
1 Jump Tom(JUMP) සිට BOB
Bs0.00000003243
1 Jump Tom(JUMP) සිට AZN
0.00000000799
1 Jump Tom(JUMP) සිට TJS
SM0.000000043334
1 Jump Tom(JUMP) සිට GEL
0.000000012737
1 Jump Tom(JUMP) සිට AOA
Kz0.00000428828
1 Jump Tom(JUMP) සිට BHD
.د.ب0.0000000017672
1 Jump Tom(JUMP) සිට BMD
$0.0000000047
1 Jump Tom(JUMP) සිට DKK
kr0.000000030315
1 Jump Tom(JUMP) සිට HNL
L0.000000123798
1 Jump Tom(JUMP) සිට MUR
0.00000021573
1 Jump Tom(JUMP) සිට NAD
$0.000000081545
1 Jump Tom(JUMP) සිට NOK
kr0.00000004794
1 Jump Tom(JUMP) සිට NZD
$0.000000008319
1 Jump Tom(JUMP) සිට PAB
B/.0.0000000047
1 Jump Tom(JUMP) සිට PGK
K0.00000001974
1 Jump Tom(JUMP) සිට QAR
ر.ق0.000000017108
1 Jump Tom(JUMP) සිට RSD
дин.0.00000047658
1 Jump Tom(JUMP) සිට UZS
soʻm0.000055952372
1 Jump Tom(JUMP) සිට ALL
L0.000000393625
1 Jump Tom(JUMP) සිට ANG
ƒ0.000000008413
1 Jump Tom(JUMP) සිට AWG
ƒ0.00000000846
1 Jump Tom(JUMP) සිට BBD
$0.0000000094
1 Jump Tom(JUMP) සිට BAM
KM0.000000007943
1 Jump Tom(JUMP) සිට BIF
Fr0.0000138227
1 Jump Tom(JUMP) සිට BND
$0.00000000611
1 Jump Tom(JUMP) සිට BSD
$0.0000000047
1 Jump Tom(JUMP) සිට JMD
$0.000000752705
1 Jump Tom(JUMP) සිට KHR
0.000018951575
1 Jump Tom(JUMP) සිට KMF
Fr0.000001974
1 Jump Tom(JUMP) සිට LAK
0.000102173911
1 Jump Tom(JUMP) සිට LKR
රු0.00000143115
1 Jump Tom(JUMP) සිට MDL
L0.000000080135
1 Jump Tom(JUMP) සිට MGA
Ar0.00002117115
1 Jump Tom(JUMP) සිට MOP
P0.000000037553
1 Jump Tom(JUMP) සිට MVR
0.00000007238
1 Jump Tom(JUMP) සිට MWK
MK0.00000813147
1 Jump Tom(JUMP) සිට MZN
MT0.000000300565
1 Jump Tom(JUMP) සිට NPR
रु0.00000066599
1 Jump Tom(JUMP) සිට PYG
0.0000333324
1 Jump Tom(JUMP) සිට RWF
Fr0.0000068103
1 Jump Tom(JUMP) සිට SBD
$0.000000038681
1 Jump Tom(JUMP) සිට SCR
0.000000064484
1 Jump Tom(JUMP) සිට SRD
$0.00000018095
1 Jump Tom(JUMP) සිට SVC
$0.000000041031
1 Jump Tom(JUMP) සිට SZL
L0.000000081451
1 Jump Tom(JUMP) සිට TMT
m0.000000016497
1 Jump Tom(JUMP) සිට TND
د.ت0.000000013865
1 Jump Tom(JUMP) සිට TTD
$0.000000031772
1 Jump Tom(JUMP) සිට UGX
Sh0.0000164312
1 Jump Tom(JUMP) සිට XAF
Fr0.0000026649
1 Jump Tom(JUMP) සිට XCD
$0.00000001269
1 Jump Tom(JUMP) සිට XOF
Fr0.0000026649
1 Jump Tom(JUMP) සිට XPF
Fr0.0000004841
1 Jump Tom(JUMP) සිට BWP
P0.000000063121
1 Jump Tom(JUMP) සිට BZD
$0.0000000094
1 Jump Tom(JUMP) සිට CVE
$0.000000450448
1 Jump Tom(JUMP) සිට DJF
Fr0.0000008319
1 Jump Tom(JUMP) සිට DOP
$0.000000302257
1 Jump Tom(JUMP) සිට DZD
د.ج0.000000613491
1 Jump Tom(JUMP) සිට FJD
$0.000000010716
1 Jump Tom(JUMP) සිට GNF
Fr0.0000408665
1 Jump Tom(JUMP) සිට GTQ
Q0.000000036002
1 Jump Tom(JUMP) සිට GYD
$0.000000983052
1 Jump Tom(JUMP) සිට ISK
kr0.0000005922

Jump Tom පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Jump Tom වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Jump Tom පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Jump Tom (JUMP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද JUMP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0000000047 USD වේ.
JUMP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
JUMP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0000000047 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Jump Tom හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
JUMP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
JUMP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
JUMP හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
JUMP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් JUMP අත්කර ගති.
JUMP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් JUMP අත්කර ගති.
JUMP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
JUMP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 69.53K USD වේ.
මේ වසර තුලදී JUMP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව JUMP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා JUMP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 20:03:41 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

