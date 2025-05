JITO (JTO) යනු කුමක්ද

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

MEXC වෙතින් JITO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ JITO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



JITO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ JITO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. JTO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ JITOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

JITO මිල ඉතිහාසය

JTOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් JTOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ JITO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

JITO (JTO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

JITO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් JITO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1JTO සිට VNDවෙත ₫ 51,076.872 1JTO සිට AUDවෙත A$ 3.0876 1JTO සිට GBPවෙත £ 1.494 1JTO සිට EURවෙත € 1.77288 1JTO සිට USDවෙත $ 1.992 1JTO සිට MYRවෙත RM 8.52576 1JTO සිට TRYවෙත ₺ 77.20992 1JTO සිට JPYවෙත ¥ 290.91168 1JTO සිට RUBවෙත ₽ 160.09704 1JTO සිට INRවෙත ₹ 170.73432 1JTO සිට IDRවෙත Rp 33,199.98672 1JTO සිට KRWවෙත ₩ 2,786.0112 1JTO සිට PHPවෙත ₱ 111.13368 1JTO සිට EGPවෙත £E. 100.41672 1JTO සිට BRLවෙත R$ 11.21496 1JTO සිට CADවෙත C$ 2.76888 1JTO සිට BDTවෙත ৳ 241.56984 1JTO සිට NGNවෙත ₦ 3,187.2 1JTO සිට UAHවෙත ₴ 82.58832 1JTO සිට VESවෙත Bs 183.264 1JTO සිට PKRවෙත Rs 559.69224 1JTO සිට KZTවෙත ₸ 1,016.83632 1JTO සිට THBවෙත ฿ 66.5328 1JTO සිට TWDවෙත NT$ 60.1584 1JTO සිට AEDවෙත د.إ 7.31064 1JTO සිට CHFවෙත Fr 1.67328 1JTO සිට HKDවෙත HK$ 15.5376 1JTO සිට MADවෙත .د.م 18.58536 1JTO සිට MXNවෙත $ 38.62488

JITO සම්පත්

JITO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: JITO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද JITO (JTO) හි මිල කීයද? JITO (JTO)හි සජීවී මිල 1.992 USD වේ. JITO (JTO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? JITO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 654.06M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ JTOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.992 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. JITO (JTO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? JITO (JTO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 328.34M USD වේ. JITO (JTO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, JITO (JTO) හි ඉහළම මිල 5.32 USD වේ. JITO (JTO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? JITO (JTO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 568.65K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

