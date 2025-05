Drawshop Kingdom R (JOY) යනු කුමක්ද

Drawshop Kingdom Reverse is a DAO based Metaverse with NFT, P2E, GAME. In DKR World, you can create your own NFT draw-machines via Gacha Contract, enjoy Land Festivals along with other global users, or compete against other users through strategic operation of your Land! Furthermore, you may create your own 2D dotted Art Galleries, which can be used to decorate your own Land!

MEXC වෙතින් Drawshop Kingdom R ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Drawshop Kingdom R ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට JOY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Drawshop Kingdom R ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Drawshop Kingdom R මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Drawshop Kingdom R මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Drawshop Kingdom R,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. JOY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Drawshop Kingdom Rමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Drawshop Kingdom R මිල ඉතිහාසය

JOYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් JOYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Drawshop Kingdom R මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Drawshop Kingdom R (JOY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Drawshop Kingdom R මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Drawshop Kingdom R MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

JOY දේශීය මුදල් වෙත

Drawshop Kingdom R සම්පත්

Drawshop Kingdom R පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Drawshop Kingdom R පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Drawshop Kingdom R (JOY) හි මිල කීයද? Drawshop Kingdom R (JOY)හි සජීවී මිල 0.000233 USD වේ. Drawshop Kingdom R (JOY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Drawshop Kingdom R හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 52.71K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ JOYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000233 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Drawshop Kingdom R (JOY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Drawshop Kingdom R (JOY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 226.23M USD වේ. Drawshop Kingdom R (JOY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Drawshop Kingdom R (JOY) හි ඉහළම මිල 0.33001 USD වේ. Drawshop Kingdom R (JOY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Drawshop Kingdom R (JOY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 60.70K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

