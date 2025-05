Kinetic (JOULE) යනු කුමක්ද

Kinetic is a decentralized lending and borrowing protocol built to enable users to unlock the value of their digital assets like BTC, DOGE, and XRP in a secure and efficient way. By leveraging Flare's Time Series Oracle (FTSOv2) and FAssets, Kinetic aims to empower users to integrate non-smart contract assets into the DeFi ecosystem. With a focus on seamless, decentralized access, Kinetic enhances liquidity and utility for a wide range of Stargate assets while maintaining a user-friendly platform for lending, borrowing, and staking opportunities.

MEXC වෙතින් Kinetic ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Kinetic ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට JOULE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Kinetic ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Kinetic මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Kinetic මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Kinetic,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. JOULE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kineticමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Kinetic මිල ඉතිහාසය

JOULEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් JOULEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kinetic මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Kinetic (JOULE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Kinetic මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Kinetic MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

JOULE දේශීය මුදල් වෙත

1JOULE සිට VNDවෙත ₫ 199.23057 1JOULE සිට AUDවෙත A$ 0.0120435 1JOULE සිට GBPවෙත £ 0.0058275 1JOULE සිට EURවෙත € 0.0069153 1JOULE සිට USDවෙත $ 0.00777 1JOULE සිට MYRවෙත RM 0.0332556 1JOULE සිට TRYවෙත ₺ 0.3011652 1JOULE සිට JPYවෙත ¥ 1.1347308 1JOULE සිට RUBවෙත ₽ 0.6244749 1JOULE සිට INRවෙත ₹ 0.6659667 1JOULE සිට IDRවෙත Rp 129.4999482 1JOULE සිට KRWවෙත ₩ 10.867122 1JOULE සිට PHPවෙත ₱ 0.4334883 1JOULE සිට EGPවෙත £E. 0.3916857 1JOULE සිට BRLවෙත R$ 0.0437451 1JOULE සිට CADවෙත C$ 0.0108003 1JOULE සිට BDTවෙත ৳ 0.9422679 1JOULE සිට NGNවෙත ₦ 12.432 1JOULE සිට UAHවෙත ₴ 0.3221442 1JOULE සිට VESවෙත Bs 0.71484 1JOULE සිට PKRවෙත Rs 2.1831369 1JOULE සිට KZTවෙත ₸ 3.9662742 1JOULE සිට THBවෙත ฿ 0.259518 1JOULE සිට TWDවෙත NT$ 0.234654 1JOULE සිට AEDවෙත د.إ 0.0285159 1JOULE සිට CHFවෙත Fr 0.0065268 1JOULE සිට HKDවෙත HK$ 0.060606 1JOULE සිට MADවෙත .د.م 0.0724941 1JOULE සිට MXNවෙත $ 0.1506603

Kinetic සම්පත්

Kinetic පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kinetic පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Kinetic (JOULE) හි මිල කීයද? Kinetic (JOULE)හි සජීවී මිල 0.00777 USD වේ. Kinetic (JOULE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Kinetic හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ JOULEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00777 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Kinetic (JOULE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Kinetic (JOULE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Kinetic (JOULE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Kinetic (JOULE) හි ඉහළම මිල 0.02691 USD වේ. Kinetic (JOULE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Kinetic (JOULE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 7.42K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.