සජීවී John Tsubasa Rivals සඳහා අද මිල 0.01254 USD කි. JOHN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි JOHN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

JOHN ගැන වැඩි විස්තර

JOHN මිල තොරතුරු

JOHN යනු කුමක්ද

JOHN ධවල පත්‍රිකාව

JOHN නිල වෙබ් අඩවිය

JOHN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

JOHN මිල පුරෝකථනය

JOHN ඉතිහාසය

JOHN මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

JOHN-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

JOHN තත්කාල ගනුදෙනු

John Tsubasa Rivals ලාංඡනය

John Tsubasa Rivals මිල(JOHN)

1 JOHN සිට USD සජීවී මිල:

$0.01254
$0.01254$0.01254
-0.39%1D
USD
John Tsubasa Rivals (JOHN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:53:04 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01101
$ 0.01101$ 0.01101
පැය 24 පහළ
$ 0.01323
$ 0.01323$ 0.01323
24H ඉහළ

$ 0.01101
$ 0.01101$ 0.01101

$ 0.01323
$ 0.01323$ 0.01323

--
----

--
----

+1.62%

-0.38%

-7.12%

-7.12%

John Tsubasa Rivals (JOHN) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.01254. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01101 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01323 ක උපරිම අගයක් අතර JOHN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. JOHNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව JOHN පසුගිය පැය තුල, +1.62% කින්, පැය 24 තුල, -0.38% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.12% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

John Tsubasa Rivals (JOHN) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 63.51K
$ 63.51K$ 63.51K

$ 12.54M
$ 12.54M$ 12.54M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

John Tsubasa Rivals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 63.51K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් JOHN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 12.54M කි.

John Tsubasa Rivals (JOHN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා John Tsubasa Rivalsහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0000491-0.38%
දින 30 යි$ -0.00256-16.96%
දින 60 යි$ -0.00441-26.02%
දින 90 යි$ -0.00795-38.80%
John Tsubasa Rivals අද මිල වෙනස

අද, JOHN එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0000491 (-0.38%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

John Tsubasa Rivals දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.00256 (-16.96%) කින් ඉහළ ගියේය.

John Tsubasa Rivals දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, JOHN එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.00441 (-26.02%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

John Tsubasa Rivals දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.00795 (-38.80%), කින් චලනය විය.

John Tsubasa Rivals (JOHN) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් John Tsubasa Rivals මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

John Tsubasa Rivals (JOHN) යනු කුමක්ද

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

MEXC වෙතින් John Tsubasa Rivals ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ John Tsubasa Rivals ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට JOHN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ John Tsubasa Rivals ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ John Tsubasa Rivals මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

John Tsubasa Rivals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ John Tsubasa Rivals (JOHN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ John Tsubasa Rivals (JOHN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? John Tsubasa Rivals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් John Tsubasa Rivals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

John Tsubasa Rivals (JOHN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

John Tsubasa RivalsJOHN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් JOHN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

John Tsubasa Rivals (JOHN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

John Tsubasa Rivals මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් John Tsubasa Rivals MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

JOHN දේශීය මුදල් වෙත

1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට VND
329.9901
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට AUD
A$0.0193116
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට GBP
0.0095304
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට EUR
0.0107844
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට USD
$0.01254
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට MYR
RM0.0522918
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට TRY
0.529188
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට JPY
¥1.91862
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට ARS
ARS$18.2001798
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට RUB
1.0187496
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට INR
1.112298
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට IDR
Rp208.9999164
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට PHP
0.7416156
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට EGP
￡E.0.593142
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BRL
R$0.067089
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට CAD
C$0.0176814
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BDT
1.5278736
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට NGN
18.0172212
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට COP
$48.0458814
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට ZAR
R.0.2179452
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට UAH
0.5268054
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට TZS
T.Sh.30.81078
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට VES
Bs2.85912
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට CLP
$11.82522
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට PKR
Rs3.5213574
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට KZT
6.5895192
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට THB
฿0.4059198
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට TWD
NT$0.3882384
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට AED
د.إ0.0460218
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට CHF
Fr0.010032
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට HKD
HK$0.0974358
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට AMD
֏4.795296
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට MAD
.د.م0.1169982
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට MXN
$0.2327424
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට SAR
ريال0.047025
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට ETB
Br1.9297806
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට KES
KSh1.6200426
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට JOD
د.أ0.00889086
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට PLN
0.0461472
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට RON
лв0.055176
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට SEK
kr0.1201332
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BGN
лв0.0211926
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට HUF
Ft4.1995206
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට CZK
0.264594
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට KWD
د.ك0.00383724
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට ILS
0.0410058
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BOB
Bs0.086526
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට AZN
0.021318
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට TJS
SM0.1156188
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට GEL
0.0339834
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට AOA
Kz11.4940386
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BHD
.د.ب0.00472758
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BMD
$0.01254
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට DKK
kr0.0811338
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට HNL
L0.3303036
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට MUR
0.575586
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට NAD
$0.217569
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට NOK
kr0.127908
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට NZD
$0.0221958
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට PAB
B/.0.01254
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට PGK
K0.052668
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට QAR
ر.ق0.0456456
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට RSD
дин.1.2739386
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට UZS
soʻm149.2856904
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට ALL
L1.050225
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට ANG
ƒ0.0224466
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට AWG
ƒ0.022572
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BBD
$0.02508
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BAM
KM0.0211926
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BIF
Fr36.88014
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BND
$0.016302
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BSD
$0.01254
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට JMD
$2.008281
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට KHR
50.564415
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට KMF
Fr5.2668
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට LAK
272.6086902
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට LKR
රු3.81843
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට MDL
L0.2143086
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට MGA
Ar56.48643
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට MOP
P0.1001946
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට MVR
0.193116
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට MWK
MK21.695454
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට MZN
MT0.801933
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට NPR
रु1.776918
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට PYG
88.93368
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට RWF
Fr18.17046
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට SBD
$0.1032042
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට SCR
0.1863444
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට SRD
$0.48279
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට SVC
$0.1094742
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට SZL
L0.2173182
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට TMT
m0.0440154
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට TND
د.ت0.036993
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට TTD
$0.0847704
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට UGX
Sh43.83984
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට XAF
Fr7.12272
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට XCD
$0.033858
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට XOF
Fr7.12272
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට XPF
Fr1.29162
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BWP
P0.1684122
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට BZD
$0.02508
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට CVE
$1.2018336
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට DJF
Fr2.21958
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට DOP
$0.8064474
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට DZD
د.ج1.6362192
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට FJD
$0.0285912
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට GNF
Fr109.0353
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට GTQ
Q0.0960564
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට GYD
$2.6228664
1 John Tsubasa Rivals(JOHN) සිට ISK
kr1.58004

John Tsubasa Rivals සම්පත්

John Tsubasa Rivals පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල John Tsubasa Rivals වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: John Tsubasa Rivals පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

John Tsubasa Rivals (JOHN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද JOHN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01254 USD වේ.
JOHN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
JOHN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01254 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
John Tsubasa Rivals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
JOHN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
JOHN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
JOHN හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
JOHN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් JOHN අත්කර ගති.
JOHN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් JOHN අත්කර ගති.
JOHN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
JOHN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 63.51K USD වේ.
මේ වසර තුලදී JOHN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව JOHN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා JOHN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:53:04 (UTC+8)

John Tsubasa Rivals (JOHN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

JOHN-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

JOHN
JOHN
USD
USD

1 JOHN = 0.01254 USD

JOHN වෙළඳාම

JOHN/USDT
$0.01254
$0.01254$0.01254
-0.38%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

