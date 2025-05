JLaunchpad (JLP) යනු කුමක්ද

A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi.

MEXC වෙතින් JLaunchpad ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ JLaunchpad ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට JLP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ JLaunchpad ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ JLaunchpad මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

JLaunchpad මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ JLaunchpad,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. JLP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ JLaunchpadමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

JLaunchpad මිල ඉතිහාසය

JLPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් JLPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ JLaunchpad මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

JLaunchpad (JLP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

JLaunchpad මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් JLaunchpad MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

JLP දේශීය මුදල් වෙත

1JLP සිට VNDවෙත ₫ 47.43585 1JLP සිට AUDවෙත A$ 0.002886 1JLP සිට GBPවෙත £ 0.0013875 1JLP සිට EURවෙත € 0.0016465 1JLP සිට USDවෙත $ 0.00185 1JLP සිට MYRවෙත RM 0.007918 1JLP සිට TRYවෙත ₺ 0.0715765 1JLP සිට JPYවෙත ¥ 0.270063 1JLP සිට RUBවෙත ₽ 0.148851 1JLP සිට INRවෙත ₹ 0.1581935 1JLP සිට IDRවෙත Rp 30.327864 1JLP සිට KRWවෙත ₩ 2.58741 1JLP සිට PHPවෙත ₱ 0.1032485 1JLP සිට EGPවෙත £E. 0.092722 1JLP සිට BRLවෙත R$ 0.0104155 1JLP සිට CADවෙත C$ 0.0025715 1JLP සිට BDTවෙත ৳ 0.224923 1JLP සිට NGNවෙත ₦ 2.96 1JLP සිට UAHවෙත ₴ 0.076775 1JLP සිට VESවෙත Bs 0.1702 1JLP සිට PKRවෙත Rs 0.521404 1JLP සිට KZTවෙත ₸ 0.945313 1JLP සිට THBවෙත ฿ 0.0616235 1JLP සිට TWDවෙත NT$ 0.055833 1JLP සිට AEDවෙත د.إ 0.0067895 1JLP සිට CHFවෙත Fr 0.0015355 1JLP සිට HKDවෙත HK$ 0.01443 1JLP සිට MADවෙත .د.م 0.0171865 1JLP සිට MXNවෙත $ 0.0357605

JLaunchpad සම්පත්

JLaunchpad පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: JLaunchpad පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද JLaunchpad (JLP) හි මිල කීයද? JLaunchpad (JLP)හි සජීවී මිල 0.00185 USD වේ. JLaunchpad (JLP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? JLaunchpad හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ JLPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00185 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. JLaunchpad (JLP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? JLaunchpad (JLP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. JLaunchpad (JLP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, JLaunchpad (JLP) හි ඉහළම මිල 0.048 USD වේ. JLaunchpad (JLP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? JLaunchpad (JLP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 76.69K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

