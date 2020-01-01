IX Token (IXT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, IX TokenIXT හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
IX Token (IXT) තොරතුරු

PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://www.planetix.com/
ධවල පත්‍රිකාව:
https://whitepaper.planetix.com/
බ්ලොක් ගවේෂකය:
https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe

IX Token (IXT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

IX Token (IXT) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 17.81M
$ 17.81M$ 17.81M
මුළු සැපයුම:
$ 153.26M
$ 153.26M$ 153.26M
සංසරණ සැපයුම:
$ 131.44M
$ 131.44M$ 131.44M
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 20.76M
$ 20.76M$ 20.76M
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.9778
$ 0.9778$ 0.9778
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.03588393033343515
$ 0.03588393033343515$ 0.03588393033343515
වත්මන් මිල:
$ 0.13548
$ 0.13548$ 0.13548

IX Token (IXT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා IX TokenIXT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම IXT ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු IXT ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට IXT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, IXT ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

වියාචනය

මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්‍යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.