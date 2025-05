ivendPay (IVPAY) යනු කුමක්ද

IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease.

MEXC වෙතින් ivendPay ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ivendPay ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට IVPAY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ivendPay ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ivendPay මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ivendPay මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ivendPay,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. IVPAY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ivendPayමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ivendPay මිල ඉතිහාසය

IVPAYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් IVPAYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ivendPay මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ivendPay (IVPAY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ivendPay මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ivendPay MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

IVPAY දේශීය මුදල් වෙත

1IVPAY සිට VNDවෙත ₫ 85.076838 1IVPAY සිට AUDවෙත A$ 0.00517608 1IVPAY සිට GBPවෙත £ 0.0024885 1IVPAY සිට EURවෙත € 0.00295302 1IVPAY සිට USDවෙත $ 0.003318 1IVPAY සිට MYRවෙත RM 0.01420104 1IVPAY සිට TRYවෙත ₺ 0.12837342 1IVPAY සිට JPYවෙත ¥ 0.48436164 1IVPAY සිට RUBවෙත ₽ 0.26696628 1IVPAY සිට INRවෙත ₹ 0.28372218 1IVPAY සිට IDRවෙත Rp 54.39343392 1IVPAY සිට KRWවෙත ₩ 4.6405548 1IVPAY සිට PHPවෙත ₱ 0.18517758 1IVPAY සිට EGPවෙත £E. 0.16629816 1IVPAY සිට BRLවෙත R$ 0.01868034 1IVPAY සිට CADවෙත C$ 0.00461202 1IVPAY සිට BDTවෙත ৳ 0.40340244 1IVPAY සිට NGNවෙත ₦ 5.3088 1IVPAY සිට UAHවෙත ₴ 0.137697 1IVPAY සිට VESවෙත Bs 0.305256 1IVPAY සිට PKRවෙත Rs 0.93514512 1IVPAY සිට KZTවෙත ₸ 1.69543164 1IVPAY සිට THBවෙත ฿ 0.11052258 1IVPAY සිට TWDවෙත NT$ 0.10013724 1IVPAY සිට AEDවෙත د.إ 0.01217706 1IVPAY සිට CHFවෙත Fr 0.00275394 1IVPAY සිට HKDවෙත HK$ 0.0258804 1IVPAY සිට MADවෙත .د.م 0.03082422 1IVPAY සිට MXNවෙත $ 0.06413694

ivendPay සම්පත්

ivendPay පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ivendPay පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ivendPay (IVPAY) හි මිල කීයද? ivendPay (IVPAY)හි සජීවී මිල 0.003318 USD වේ. ivendPay (IVPAY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ivendPay හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.04M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ IVPAYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003318 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ivendPay (IVPAY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ivendPay (IVPAY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 916.10M USD වේ. ivendPay (IVPAY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ivendPay (IVPAY) හි ඉහළම මිල 0.129 USD වේ. ivendPay (IVPAY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ivendPay (IVPAY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 38.66K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.