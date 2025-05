Nifty Island (ISLAND) යනු කුමක්ද

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

MEXC වෙතින් Nifty Island ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Nifty Island ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ISLAND ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Nifty Island ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Nifty Island මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Nifty Island මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Nifty Island,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ISLAND හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nifty Islandමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Nifty Island මිල ඉතිහාසය

ISLANDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ISLANDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Nifty Island මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Nifty Island (ISLAND) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Nifty Island මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Nifty Island MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ISLAND දේශීය මුදල් වෙත

1ISLAND සිට VNDවෙත ₫ 626.92245 1ISLAND සිට AUDවෙත A$ 0.0378975 1ISLAND සිට GBPවෙත £ 0.0183375 1ISLAND සිට EURවෙත € 0.0217605 1ISLAND සිට USDවෙත $ 0.02445 1ISLAND සිට MYRවෙත RM 0.104646 1ISLAND සිට TRYවෙත ₺ 0.947682 1ISLAND සිට JPYවෙත ¥ 3.570678 1ISLAND සිට RUBවෙත ₽ 1.9650465 1ISLAND සිට INRවෙත ₹ 2.0956095 1ISLAND සිට IDRවෙත Rp 407.499837 1ISLAND සිට KRWවෙත ₩ 34.19577 1ISLAND සිට PHPවෙත ₱ 1.3640655 1ISLAND සිට EGPවෙත £E. 1.2325245 1ISLAND සිට BRLවෙත R$ 0.1376535 1ISLAND සිට CADවෙත C$ 0.0339855 1ISLAND සිට BDTවෙත ৳ 2.9650515 1ISLAND සිට NGNවෙත ₦ 39.12 1ISLAND සිට UAHවෙත ₴ 1.013697 1ISLAND සිට VESවෙත Bs 2.2494 1ISLAND සිට PKRවෙත Rs 6.8697165 1ISLAND සිට KZTවෙත ₸ 12.480747 1ISLAND සිට THBවෙත ฿ 0.8168745 1ISLAND සිට TWDවෙත NT$ 0.73839 1ISLAND සිට AEDවෙත د.إ 0.0897315 1ISLAND සිට CHFවෙත Fr 0.020538 1ISLAND සිට HKDවෙත HK$ 0.19071 1ISLAND සිට MADවෙත .د.م 0.2281185 1ISLAND සිට MXNවෙත $ 0.4740855

Nifty Island සම්පත්

Nifty Island පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Nifty Island පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Nifty Island (ISLAND) හි මිල කීයද? Nifty Island (ISLAND)හි සජීවී මිල 0.02445 USD වේ. Nifty Island (ISLAND) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Nifty Island හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.22M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ISLANDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02445 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Nifty Island (ISLAND) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Nifty Island (ISLAND) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 172.60M USD වේ. Nifty Island (ISLAND) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Nifty Island (ISLAND) හි ඉහළම මිල 0.7836 USD වේ. Nifty Island (ISLAND) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Nifty Island (ISLAND) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.34K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

