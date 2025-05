ISKRA Token (ISK) යනු කුමක්ද

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

MEXC වෙතින් ISKRA Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ISKRA Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ISK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ISKRA Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ISKRA Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ISKRA Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ISKRA Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ISK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ISKRA Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ISKRA Token මිල ඉතිහාසය

ISKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ISKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ISKRA Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ISKRA Token (ISK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ISKRA Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ISKRA Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ISK දේශීය මුදල් වෙත

1ISK සිට VNDවෙත ₫ 166.6665 1ISK සිට AUDවෙත A$ 0.01014 1ISK සිට GBPවෙත £ 0.004875 1ISK සිට EURවෙත € 0.005785 1ISK සිට USDවෙත $ 0.0065 1ISK සිට MYRවෙත RM 0.02782 1ISK සිට TRYවෙත ₺ 0.251485 1ISK සිට JPYවෙත ¥ 0.949 1ISK සිට RUBවෙත ₽ 0.523055 1ISK සිට INRවෙත ₹ 0.555945 1ISK සිට IDRවෙත Rp 106.55736 1ISK සිට KRWවෙත ₩ 9.07816 1ISK සිට PHPවෙත ₱ 0.362765 1ISK සිට EGPවෙත £E. 0.325845 1ISK සිට BRLවෙත R$ 0.036595 1ISK සිට CADවෙත C$ 0.009035 1ISK සිට BDTවෙත ৳ 0.79027 1ISK සිට NGNවෙත ₦ 10.4 1ISK සිට UAHවෙත ₴ 0.26975 1ISK සිට VESවෙත Bs 0.598 1ISK සිට PKRවෙත Rs 1.83196 1ISK සිට KZTවෙත ₸ 3.32137 1ISK සිට THBවෙත ฿ 0.216515 1ISK සිට TWDවෙත NT$ 0.19617 1ISK සිට AEDවෙත د.إ 0.023855 1ISK සිට CHFවෙත Fr 0.005395 1ISK සිට HKDවෙත HK$ 0.0507 1ISK සිට MADවෙත .د.م 0.060385 1ISK සිට MXNවෙත $ 0.12558

ISKRA Token සම්පත්

ISKRA Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ISKRA Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ISKRA Token (ISK) හි මිල කීයද? ISKRA Token (ISK)හි සජීවී මිල 0.0065 USD වේ. ISKRA Token (ISK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ISKRA Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.49M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ISKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0065 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ISKRA Token (ISK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ISKRA Token (ISK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 383.17M USD වේ. ISKRA Token (ISK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ISKRA Token (ISK) හි ඉහළම මිල 0.3015 USD වේ. ISKRA Token (ISK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ISKRA Token (ISK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.46K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.