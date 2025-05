Inverse DAO (INV) යනු කුමක්ද

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Inverse DAO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Inverse DAO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. INV හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Inverse DAOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Inverse DAO මිල ඉතිහාසය

INVහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් INVහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Inverse DAO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Inverse DAO (INV) මිලදී ගන්නා ආකාරය

INV දේශීය මුදල් වෙත

Inverse DAO සම්පත්

Inverse DAO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Inverse DAO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Inverse DAO (INV) හි මිල කීයද? Inverse DAO (INV)හි සජීවී මිල 26.9 USD වේ. Inverse DAO (INV) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Inverse DAO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 16.22M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ INVහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 26.9 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Inverse DAO (INV) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Inverse DAO (INV) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 603.05K USD වේ. Inverse DAO (INV) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Inverse DAO (INV) හි ඉහළම මිල 2,001.66 USD වේ. Inverse DAO (INV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Inverse DAO (INV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.35K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

