Interlay (INTR) යනු කුමක්ද

Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks.

MEXC වෙතින් Interlay ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Interlay ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට INTR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Interlay ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Interlay මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Interlay මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Interlay,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. INTR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Interlayමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Interlay මිල ඉතිහාසය

INTRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් INTRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Interlay මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Interlay (INTR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Interlay මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Interlay MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

INTR දේශීය මුදල් වෙත

1INTR සිට VNDවෙත ₫ 92.358882 1INTR සිට AUDවෙත A$ 0.00561912 1INTR සිට GBPවෙත £ 0.0027015 1INTR සිට EURවෙත € 0.00320578 1INTR සිට USDවෙත $ 0.003602 1INTR සිට MYRවෙත RM 0.01541656 1INTR සිට TRYවෙත ₺ 0.13936138 1INTR සිට JPYවෙත ¥ 0.525892 1INTR සිට RUBවෙත ₽ 0.28985294 1INTR සිට INRවෙත ₹ 0.30807906 1INTR සිට IDRවෙත Rp 59.04917088 1INTR සිට KRWවෙත ₩ 5.03069728 1INTR සිට PHPවෙත ₱ 0.20102762 1INTR සිට EGPවෙත £E. 0.18056826 1INTR සිට BRLවෙත R$ 0.02027926 1INTR සිට CADවෙත C$ 0.00500678 1INTR සිට BDTවෙත ৳ 0.43793116 1INTR සිට NGNවෙත ₦ 5.7632 1INTR සිට UAHවෙත ₴ 0.149483 1INTR සිට VESවෙත Bs 0.331384 1INTR සිට PKRවෙත Rs 1.01518768 1INTR සිට KZTවෙත ₸ 1.84054996 1INTR සිට THBවෙත ฿ 0.11998262 1INTR සිට TWDවෙත NT$ 0.10870836 1INTR සිට AEDවෙත د.إ 0.01321934 1INTR සිට CHFවෙත Fr 0.00298966 1INTR සිට HKDවෙත HK$ 0.0280956 1INTR සිට MADවෙත .د.م 0.03346258 1INTR සිට MXNවෙත $ 0.06959064

Interlay සම්පත්

Interlay පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Interlay පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Interlay (INTR) හි මිල කීයද? Interlay (INTR)හි සජීවී මිල 0.003602 USD වේ. Interlay (INTR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Interlay හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 241.41K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ INTRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003602 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Interlay (INTR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Interlay (INTR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 67.02M USD වේ. Interlay (INTR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Interlay (INTR) හි ඉහළම මිල 0.44 USD වේ. Interlay (INTR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Interlay (INTR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.50K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.