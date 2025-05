Index Cooperative (INDEX) යනු කුමක්ද

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

MEXC වෙතින් Index Cooperative ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Index Cooperative ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට INDEX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Index Cooperative ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Index Cooperative මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Index Cooperative මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Index Cooperative,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. INDEX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Index Cooperativeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Index Cooperative මිල ඉතිහාසය

INDEXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් INDEXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Index Cooperative මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Index Cooperative (INDEX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Index Cooperative මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Index Cooperative MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

INDEX දේශීය මුදල් වෙත

1INDEX සිට VNDවෙත ₫ 38,461.5 1INDEX සිට AUDවෙත A$ 2.34 1INDEX සිට GBPවෙත £ 1.125 1INDEX සිට EURවෙත € 1.335 1INDEX සිට USDවෙත $ 1.5 1INDEX සිට MYRවෙත RM 6.42 1INDEX සිට TRYවෙත ₺ 58.035 1INDEX සිට JPYවෙත ¥ 219 1INDEX සිට RUBවෙත ₽ 120.705 1INDEX සිට INRවෙත ₹ 128.295 1INDEX සිට IDRවෙත Rp 24,590.16 1INDEX සිට KRWවෙත ₩ 2,097.9 1INDEX සිට PHPවෙත ₱ 83.715 1INDEX සිට EGPවෙත £E. 75.195 1INDEX සිට BRLවෙත R$ 8.445 1INDEX සිට CADවෙත C$ 2.085 1INDEX සිට BDTවෙත ৳ 182.37 1INDEX සිට NGNවෙත ₦ 2,400 1INDEX සිට UAHවෙත ₴ 62.25 1INDEX සිට VESවෙත Bs 138 1INDEX සිට PKRවෙත Rs 422.76 1INDEX සිට KZTවෙත ₸ 766.47 1INDEX සිට THBවෙත ฿ 49.965 1INDEX සිට TWDවෙත NT$ 45.27 1INDEX සිට AEDවෙත د.إ 5.505 1INDEX සිට CHFවෙත Fr 1.245 1INDEX සිට HKDවෙත HK$ 11.7 1INDEX සිට MADවෙත .د.م 13.935 1INDEX සිට MXNවෙත $ 28.995

Index Cooperative සම්පත්

Index Cooperative පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Index Cooperative පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Index Cooperative (INDEX) හි මිල කීයද? Index Cooperative (INDEX)හි සජීවී මිල 1.5 USD වේ. Index Cooperative (INDEX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Index Cooperative හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ INDEXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.5 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Index Cooperative (INDEX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Index Cooperative (INDEX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Index Cooperative (INDEX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Index Cooperative (INDEX) හි ඉහළම මිල 7.499 USD වේ. Index Cooperative (INDEX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Index Cooperative (INDEX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 391.57 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

