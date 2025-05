Infinitar (IGT) යනු කුමක්ද

Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

MEXC වෙතින් Infinitar ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Infinitar ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Infinitar මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Infinitar,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. IGT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Infinitarමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Infinitar මිල ඉතිහාසය

IGTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් IGTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Infinitar මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Infinitar (IGT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Infinitar මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Infinitar MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1IGT සිට VNDවෙත ₫ 5,946.1479 1IGT සිට AUDවෙත A$ 0.361764 1IGT සිට GBPවෙත £ 0.173925 1IGT සිට EURවෙත € 0.206391 1IGT සිට USDවෙත $ 0.2319 1IGT සිට MYRවෙත RM 0.992532 1IGT සිට TRYවෙත ₺ 8.972211 1IGT සිට JPYවෙත ¥ 33.8574 1IGT සිට RUBවෙත ₽ 18.658674 1IGT සිට INRවෙත ₹ 19.834407 1IGT සිට IDRවෙත Rp 3,801.638736 1IGT සිට KRWවෙත ₩ 324.33534 1IGT සිට PHPවෙත ₱ 12.944658 1IGT සිට EGPවෙත £E. 11.627466 1IGT සිට BRLවෙත R$ 1.305597 1IGT සිට CADවෙත C$ 0.322341 1IGT සිට BDTවෙත ৳ 28.194402 1IGT සිට NGNවෙත ₦ 371.04 1IGT සිට UAHවෙත ₴ 9.62385 1IGT සිට VESවෙත Bs 21.3348 1IGT සිට PKRවෙත Rs 65.358696 1IGT සිට KZTවෙත ₸ 118.496262 1IGT සිට THBවෙත ฿ 7.724589 1IGT සිට TWDවෙත NT$ 6.998742 1IGT සිට AEDවෙත د.إ 0.851073 1IGT සිට CHFවෙත Fr 0.192477 1IGT සිට HKDවෙත HK$ 1.80882 1IGT සිට MADවෙත .د.م 2.154351 1IGT සිට MXNවෙත $ 4.482627

Infinitar පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Infinitar පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Infinitar (IGT) හි මිල කීයද? Infinitar (IGT)හි සජීවී මිල 0.2319 USD වේ. Infinitar (IGT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Infinitar හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 20.83M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ IGTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2319 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Infinitar (IGT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Infinitar (IGT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 89.80M USD වේ. Infinitar (IGT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Infinitar (IGT) හි ඉහළම මිල 0.8193 USD වේ. Infinitar (IGT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Infinitar (IGT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 371.37K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

