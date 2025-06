Inferium AI (IFR) යනු කුමක්ද

Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks.

MEXC වෙතින් Inferium AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Inferium AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට IFR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Inferium AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Inferium AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Inferium AI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Inferium AI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. IFR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Inferium AIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Inferium AI මිල ඉතිහාසය

IFRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් IFRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Inferium AI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Inferium AI (IFR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Inferium AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Inferium AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

IFR දේශීය මුදල් වෙත

1IFR සිට VNDවෙත ₫ 826.8173 1IFR සිට AUDවෙත A$ 0.0483868 1IFR සිට GBPවෙත £ 0.0229366 1IFR සිට EURවෙත € 0.0270212 1IFR සිට USDවෙත $ 0.03142 1IFR සිට MYRවෙත RM 0.1325924 1IFR සිට TRYවෙත ₺ 1.2307214 1IFR සිට JPYවෙත ¥ 4.52448 1IFR සිට RUBවෙත ₽ 2.4975758 1IFR සිට INRවෙත ₹ 2.6845248 1IFR සිට IDRවෙත Rp 506.7741226 1IFR සිට KRWවෙත ₩ 42.864735 1IFR සිට PHPවෙත ₱ 1.7544928 1IFR සිට EGPවෙත £E. 1.55529 1IFR සිට BRLවෙත R$ 0.1737526 1IFR සිට CADවෙත C$ 0.0427312 1IFR සිට BDTවෙත ৳ 3.8407808 1IFR සිට NGNවෙත ₦ 48.1901108 1IFR සිට UAHවෙත ₴ 1.3045584 1IFR සිට VESවෙත Bs 3.11058 1IFR සිට PKRවෙත Rs 8.8704944 1IFR සිට KZTවෙත ₸ 16.0059764 1IFR සිට THBවෙත ฿ 1.0192648 1IFR සිට TWDවෙත NT$ 0.9350592 1IFR සිට AEDවෙත د.إ 0.1153114 1IFR සිට CHFවෙත Fr 0.0254502 1IFR සිට HKDවෙත HK$ 0.2463328 1IFR සිට MADවෙත .د.م 0.2852936 1IFR සිට MXNවෙත $ 0.5941522

Inferium AI සම්පත්

Inferium AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Inferium AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Inferium AI (IFR) හි මිල කීයද? Inferium AI (IFR)හි සජීවී මිල 0.03142 USD වේ. Inferium AI (IFR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Inferium AI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ IFRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03142 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Inferium AI (IFR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Inferium AI (IFR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Inferium AI (IFR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Inferium AI (IFR) හි ඉහළම මිල 0.13426 USD වේ. Inferium AI (IFR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Inferium AI (IFR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 68.35K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

