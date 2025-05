Ideaology (IDEA) යනු කුමක්ද

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.

MEXC වෙතින් Ideaology ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Ideaology ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට IDEA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Ideaology ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Ideaology මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Ideaology මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Ideaology,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. IDEA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ideaologyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Ideaology මිල ඉතිහාසය

IDEAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් IDEAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ideaology මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Ideaology (IDEA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Ideaology මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Ideaology MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

IDEA දේශීය මුදල් වෙත

1IDEA සිට VNDවෙත ₫ 5.3948664 1IDEA සිට AUDවෙත A$ 0.00032612 1IDEA සිට GBPවෙත £ 0.0001578 1IDEA සිට EURවෙත € 0.000187256 1IDEA සිට USDවෙත $ 0.0002104 1IDEA සිට MYRවෙත RM 0.000900512 1IDEA සිට TRYවෙත ₺ 0.008155104 1IDEA සිට JPYවෙත ¥ 0.030714192 1IDEA සිට RUBවෙත ₽ 0.016909848 1IDEA සිට INRවෙත ₹ 0.018027072 1IDEA සිට IDRවෙත Rp 3.506665264 1IDEA සිට KRWවෙත ₩ 0.29426544 1IDEA සිට PHPවෙත ₱ 0.011738216 1IDEA සිට EGPවෙත £E. 0.010599952 1IDEA සිට BRLවෙත R$ 0.001184552 1IDEA සිට CADවෙත C$ 0.000292456 1IDEA සිට BDTවෙත ৳ 0.025515208 1IDEA සිට NGNවෙත ₦ 0.33664 1IDEA සිට UAHවෙත ₴ 0.008723184 1IDEA සිට VESවෙත Bs 0.0193568 1IDEA සිට PKRවෙත Rs 0.059116088 1IDEA සිට KZTවෙත ₸ 0.107400784 1IDEA සිට THBවෙත ฿ 0.007029464 1IDEA සිට TWDවෙත NT$ 0.00635408 1IDEA සිට AEDවෙත د.إ 0.000772168 1IDEA සිට CHFවෙත Fr 0.000174632 1IDEA සිට HKDවෙත HK$ 0.00164112 1IDEA සිට MADවෙත .د.م 0.001963032 1IDEA සිට MXNවෙත $ 0.004079656

Ideaology සම්පත්

Ideaology පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ideaology පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Ideaology (IDEA) හි මිල කීයද? Ideaology (IDEA)හි සජීවී මිල 0.0002104 USD වේ. Ideaology (IDEA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Ideaology හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 441.11K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ IDEAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0002104 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Ideaology (IDEA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Ideaology (IDEA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.10B USD වේ. Ideaology (IDEA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Ideaology (IDEA) හි ඉහළම මිල 0.3216 USD වේ. Ideaology (IDEA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Ideaology (IDEA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 18.43K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.