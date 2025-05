Icon.X World (ICNX) යනු කුමක්ද

Icon.X is pioneering the future of eSport in car racing fueled by blockchain / Web 3 technologies. Offering daily races and challenges, various game modes, and customizable cars, Immutable and open leaderboard on-chain and Support to Earn Protocol involving racing fans in the competition.

Icon.X World මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Icon.X World,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ICNX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Icon.X Worldමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Icon.X World මිල ඉතිහාසය

ICNXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ICNXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Icon.X World මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Icon.X World (ICNX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Icon.X World මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Icon.X World MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ICNX දේශීය මුදල් වෙත

Icon.X World සම්පත්

Icon.X World පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Icon.X World පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Icon.X World (ICNX) හි මිල කීයද? Icon.X World (ICNX)හි සජීවී මිල 0.01006 USD වේ. Icon.X World (ICNX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Icon.X World හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 125.63K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ICNXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01006 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Icon.X World (ICNX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Icon.X World (ICNX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 12.49M USD වේ. Icon.X World (ICNX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Icon.X World (ICNX) හි ඉහළම මිල 1.176 USD වේ. Icon.X World (ICNX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Icon.X World (ICNX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 70.56K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

