හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී iShares Gold Trust සඳහා අද මිල 75.3 USD කි. IAUON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි IAUON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී iShares Gold Trust සඳහා අද මිල 75.3 USD කි. IAUON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි IAUON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

IAUON ගැන වැඩි විස්තර

IAUON මිල තොරතුරු

IAUON යනු කුමක්ද

IAUON නිල වෙබ් අඩවිය

IAUON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

IAUON මිල පුරෝකථනය

IAUON ඉතිහාසය

IAUON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

IAUON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

IAUON තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

iShares Gold Trust ලාංඡනය

iShares Gold Trust මිල(IAUON)

1 IAUON සිට USD සජීවී මිල:

$75.3
$75.3$75.3
+0.48%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:52:20 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 74.72
$ 74.72$ 74.72
පැය 24 පහළ
$ 75.75
$ 75.75$ 75.75
24H ඉහළ

$ 74.72
$ 74.72$ 74.72

$ 75.75
$ 75.75$ 75.75

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

+0.02%

+0.48%

-0.19%

-0.19%

iShares Gold Trust (IAUON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 75.3. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 74.72 ක අවම අගයක් සහ $ 75.75 ක උපරිම අගයක් අතර IAUON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. IAUONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 82.53676920433921 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 66.2823140111318 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව IAUON පසුගිය පැය තුල, +0.02% කින්, පැය 24 තුල, +0.48% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.19% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

iShares Gold Trust (IAUON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1150

$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M

$ 55.01K
$ 55.01K$ 55.01K

$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M

119.51K
119.51K 119.51K

119,509.46577726
119,509.46577726 119,509.46577726

ETH

iShares Gold Trust හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.00M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 55.01K වේ. මුළු සැපයුම 119.51K සමඟින් IAUON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 119509.46577726 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.00M කි.

iShares Gold Trust (IAUON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා iShares Gold Trustහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.3597+0.48%
දින 30 යි$ -0.64-0.85%
දින 60 යි$ +25.3+50.60%
දින 90 යි$ +25.3+50.60%
iShares Gold Trust අද මිල වෙනස

අද, IAUON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.3597 (+0.48%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

iShares Gold Trust දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.64 (-0.85%) කින් ඉහළ ගියේය.

iShares Gold Trust දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, IAUON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +25.3 (+50.60%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

iShares Gold Trust දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +25.3 (+50.60%), කින් චලනය විය.

iShares Gold Trust (IAUON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් iShares Gold Trust මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

iShares Gold Trust (IAUON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් iShares Gold Trust ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ iShares Gold Trust ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට IAUON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ iShares Gold Trust ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ iShares Gold Trust මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

iShares Gold Trust මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ iShares Gold Trust (IAUON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ iShares Gold Trust (IAUON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? iShares Gold Trust සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් iShares Gold Trust මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

iShares Gold Trust (IAUON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

iShares Gold TrustIAUON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් IAUON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

iShares Gold Trust (IAUON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

iShares Gold Trust මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් iShares Gold Trust MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

IAUON දේශීය මුදල් වෙත

1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට VND
1,981,519.5
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට AUD
A$115.962
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට GBP
57.228
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට EUR
64.758
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට USD
$75.3
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට MYR
RM314.001
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට TRY
3,177.66
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට JPY
¥11,520.9
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට ARS
ARS$109,288.161
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට RUB
6,117.372
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට INR
6,679.11
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට IDR
Rp1,254,999.498
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට PHP
4,453.242
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට EGP
￡E.3,561.69
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BRL
R$402.855
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට CAD
C$106.173
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BDT
9,174.552
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට NGN
108,189.534
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට COP
$288,505.173
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට ZAR
R.1,308.714
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට UAH
3,163.353
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට TZS
T.Sh.185,012.1
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට VES
Bs17,168.4
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට CLP
$71,007.9
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට PKR
Rs21,144.993
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට KZT
39,568.644
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට THB
฿2,437.461
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට TWD
NT$2,331.288
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට AED
د.إ276.351
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට CHF
Fr60.24
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට HKD
HK$585.081
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට AMD
֏28,794.72
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට MAD
.د.م702.549
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට MXN
$1,397.568
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට SAR
ريال282.375
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට ETB
Br11,587.917
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට KES
KSh9,728.007
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට JOD
د.أ53.3877
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට PLN
277.104
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට RON
лв331.32
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට SEK
kr721.374
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BGN
лв127.257
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට HUF
Ft25,217.217
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට CZK
1,588.83
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට KWD
د.ك23.0418
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට ILS
246.231
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BOB
Bs519.57
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට AZN
128.01
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට TJS
SM694.266
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට GEL
204.063
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට AOA
Kz69,019.227
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BHD
.د.ب28.3881
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BMD
$75.3
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට DKK
kr487.191
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට HNL
L1,983.402
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට MUR
3,456.27
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට NAD
$1,306.455
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට NOK
kr768.06
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට NZD
$133.281
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට PAB
B/.75.3
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට PGK
K316.26
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට QAR
ر.ق274.092
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට RSD
дин.7,649.727
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට UZS
soʻm896,428.428
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට ALL
L6,306.375
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට ANG
ƒ134.787
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට AWG
ƒ135.54
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BBD
$150.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BAM
KM127.257
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BIF
Fr221,457.3
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BND
$97.89
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BSD
$75.3
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට JMD
$12,059.295
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට KHR
303,628.425
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට KMF
Fr31,626
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට LAK
1,636,956.489
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට LKR
රු22,928.85
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට MDL
L1,286.877
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට MGA
Ar339,188.85
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට MOP
P601.647
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට MVR
1,159.62
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට MWK
MK130,276.53
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට MZN
MT4,815.435
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට NPR
रु10,670.01
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට PYG
534,027.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට RWF
Fr109,109.7
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට SBD
$619.719
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට SCR
1,118.958
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට SRD
$2,899.05
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට SVC
$657.369
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට SZL
L1,304.949
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට TMT
m264.303
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට TND
د.ت222.135
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට TTD
$509.028
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට UGX
Sh263,248.8
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට XAF
Fr42,770.4
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට XCD
$203.31
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට XOF
Fr42,770.4
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට XPF
Fr7,755.9
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BWP
P1,011.279
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට BZD
$150.6
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට CVE
$7,216.752
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට DJF
Fr13,328.1
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට DOP
$4,842.543
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට DZD
د.ج9,825.144
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට FJD
$171.684
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට GNF
Fr654,733.5
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට GTQ
Q576.798
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට GYD
$15,749.748
1 iShares Gold Trust(IAUON) සිට ISK
kr9,487.8

iShares Gold Trust සම්පත්

iShares Gold Trust පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල iShares Gold Trust වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: iShares Gold Trust පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

iShares Gold Trust (IAUON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද IAUON හි සජීවී මිල, USD වලින් 75.3 USD වේ.
IAUON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
IAUON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 75.3 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
iShares Gold Trust හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
IAUON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.00M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
IAUON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
IAUON හි සංසරණ සැපයුම 119.51K USD වේ.
IAUON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
82.53676920433921 USD ක ATH මිලක් IAUON අත්කර ගති.
IAUON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
66.2823140111318 USD ක ATL මිලක් IAUON අත්කර ගති.
IAUON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
IAUON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 55.01K USD වේ.
මේ වසර තුලදී IAUON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව IAUON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා IAUON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:52:20 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

IAUON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

IAUON
IAUON
USD
USD

1 IAUON = 75.3 USD

IAUON වෙළඳාම

IAUON/USDT
$75.3
$75.3$75.3
+0.44%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,339.16
$102,339.16$102,339.16

+0.32%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,359.73
$3,359.73$3,359.73

+1.81%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.83
$157.83$157.83

+1.22%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.0979
$1.0979$1.0979

+27.96%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,339.16
$102,339.16$102,339.16

+0.32%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,359.73
$3,359.73$3,359.73

+1.81%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.83
$157.83$157.83

+1.22%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2318
$2.2318$2.2318

-0.12%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012280
$0.012280$0.012280

+207.00%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009509
$0.009509$0.009509

+850.90%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.356
$4.356$4.356

+335.60%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007735
$0.007735$0.007735

+262.46%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1121
$0.1121$0.1121

+124.20%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$12.9951
$12.9951$12.9951

+112.68%