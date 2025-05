Horizon Protocol (HZN) යනු කුමක්ද

Horizon Protocol is a new DeFi platform that facilitates the on-chain trading of synthetic assets that represent the real economy. Horizon Protocol seeks to provide exposure to real-world assets risk/return profiles via smart contracts on the blockchain.

MEXC වෙතින් Horizon Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Horizon Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HZN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Horizon Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Horizon Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Horizon Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Horizon Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HZN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Horizon Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Horizon Protocol මිල ඉතිහාසය

HZNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HZNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Horizon Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Horizon Protocol (HZN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Horizon Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Horizon Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HZN දේශීය මුදල් වෙත

1HZN සිට VNDවෙත ₫ 106.41015 1HZN සිට AUDවෙත A$ 0.0064325 1HZN සිට GBPවෙත £ 0.0031125 1HZN සිට EURවෙත € 0.0036935 1HZN සිට USDවෙත $ 0.00415 1HZN සිට MYRවෙත RM 0.017762 1HZN සිට TRYවෙත ₺ 0.160854 1HZN සිට JPYවෙත ¥ 0.605817 1HZN සිට RUBවෙත ₽ 0.3335355 1HZN සිට INRවෙත ₹ 0.355572 1HZN සිට IDRවෙත Rp 69.166639 1HZN සිට KRWවෙත ₩ 5.80419 1HZN සිට PHPවෙත ₱ 0.2315285 1HZN සිට EGPවෙත £E. 0.209077 1HZN සිට BRLවෙත R$ 0.0233645 1HZN සිට CADවෙත C$ 0.0057685 1HZN සිට BDTවෙත ৳ 0.5032705 1HZN සිට NGNවෙත ₦ 6.64 1HZN සිට UAHවෙත ₴ 0.172059 1HZN සිට VESවෙත Bs 0.3818 1HZN සිට PKRවෙත Rs 1.1660255 1HZN සිට KZTවෙත ₸ 2.118409 1HZN සිට THBවෙත ฿ 0.1386515 1HZN සිට TWDවෙත NT$ 0.12533 1HZN සිට AEDවෙත د.إ 0.0152305 1HZN සිට CHFවෙත Fr 0.0034445 1HZN සිට HKDවෙත HK$ 0.03237 1HZN සිට MADවෙත .د.م 0.0387195 1HZN සිට MXNවෙත $ 0.0804685

Horizon Protocol සම්පත්

Horizon Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Horizon Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Horizon Protocol (HZN) හි මිල කීයද? Horizon Protocol (HZN)හි සජීවී මිල 0.00415 USD වේ. Horizon Protocol (HZN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Horizon Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 500.93K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HZNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00415 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Horizon Protocol (HZN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Horizon Protocol (HZN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 120.71M USD වේ. Horizon Protocol (HZN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Horizon Protocol (HZN) හි ඉහළම මිල 1.99 USD වේ. Horizon Protocol (HZN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Horizon Protocol (HZN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 50.45K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.