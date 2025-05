Hyve (HYVE) යනු කුමක්ද

HYVE is a blockchain-based freelancing platform that allows both employers and freelancers to work together in a safe way. We offer the most secure marketplace for people to browse profiles of freelancer candidates and hire them, as the payments are always escrowed, furthermore all the payments are instant. HYVE can also be used by service providers who are looking to offer their services through a marketplace, making it both easy and safe to find new clients. On top of that, HYVE has the lowest fees out of all freelance platforms, more collaboration methods, built-in dispute system and even management tools to make handling employees and contractors an easy feat.

MEXC වෙතින් Hyve ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Hyve ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HYVE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Hyve ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Hyve මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Hyve මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Hyve,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HYVE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hyveමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Hyve මිල ඉතිහාසය

HYVEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HYVEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hyve මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Hyve (HYVE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Hyve මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Hyve MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HYVE දේශීය මුදල් වෙත

1HYVE සිට VNDවෙත ₫ 179.487 1HYVE සිට AUDවෙත A$ 0.01092 1HYVE සිට GBPවෙත £ 0.00525 1HYVE සිට EURවෙත € 0.00623 1HYVE සිට USDවෙත $ 0.007 1HYVE සිට MYRවෙත RM 0.02996 1HYVE සිට TRYවෙත ₺ 0.27083 1HYVE සිට JPYවෙත ¥ 1.022 1HYVE සිට RUBවෙත ₽ 0.56322 1HYVE සිට INRවෙත ₹ 0.59871 1HYVE සිට IDRවෙත Rp 114.75408 1HYVE සිට KRWවෙත ₩ 9.7902 1HYVE සිට PHPවෙත ₱ 0.39074 1HYVE සිට EGPවෙත £E. 0.35098 1HYVE සිට BRLවෙත R$ 0.03941 1HYVE සිට CADවෙත C$ 0.00973 1HYVE සිට BDTවෙත ৳ 0.85106 1HYVE සිට NGNවෙත ₦ 11.2 1HYVE සිට UAHවෙත ₴ 0.2905 1HYVE සිට VESවෙත Bs 0.644 1HYVE සිට PKRවෙත Rs 1.97288 1HYVE සිට KZTවෙත ₸ 3.57686 1HYVE සිට THBවෙත ฿ 0.23317 1HYVE සිට TWDවෙත NT$ 0.21126 1HYVE සිට AEDවෙත د.إ 0.02569 1HYVE සිට CHFවෙත Fr 0.00581 1HYVE සිට HKDවෙත HK$ 0.0546 1HYVE සිට MADවෙත .د.م 0.06503 1HYVE සිට MXNවෙත $ 0.13531

Hyve සම්පත්

Hyve පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hyve පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Hyve (HYVE) හි මිල කීයද? Hyve (HYVE)හි සජීවී මිල 0.007 USD වේ. Hyve (HYVE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Hyve හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 179.52K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HYVEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.007 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Hyve (HYVE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Hyve (HYVE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 25.65M USD වේ. Hyve (HYVE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Hyve (HYVE) හි ඉහළම මිල 0.4274 USD වේ. Hyve (HYVE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Hyve (HYVE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 42.08K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.