Honeyland (HXD) යනු කුමක්ද

Honeyland is the first mobile FTP (Free To Play) strategy game from Hexagon Studios approved and available on Google Play Store and Apple App Store. Studio builds high quality games and distributes them on scale to millions of players around the world. HXD is the single diverse utility token of Honeyland with a ton of usage in-game and outside. Big companies like Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team etc are investors and partners of Honeyland Project.

MEXC වෙතින් Honeyland ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Honeyland ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HXD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Honeyland ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Honeyland මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Honeyland මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Honeyland,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HXD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Honeylandමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Honeyland මිල ඉතිහාසය

HXDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HXDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Honeyland මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Honeyland (HXD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Honeyland මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Honeyland MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HXD දේශීය මුදල් වෙත

1HXD සිට VNDවෙත ₫ 154.61523 1HXD සිට AUDවෙත A$ 0.0094068 1HXD සිට GBPවෙත £ 0.0045225 1HXD සිට EURවෙත € 0.0053667 1HXD සිට USDවෙත $ 0.00603 1HXD සිට MYRවෙත RM 0.0258084 1HXD සිට TRYවෙත ₺ 0.2333007 1HXD සිට JPYවෙත ¥ 0.88038 1HXD සිට RUBවෙත ₽ 0.4851738 1HXD සිට INRවෙත ₹ 0.5157459 1HXD සිට IDRවෙත Rp 98.8524432 1HXD සිට KRWවෙත ₩ 8.433558 1HXD සිට PHPවෙත ₱ 0.3365946 1HXD සිට EGPවෙත £E. 0.3023442 1HXD සිට BRLවෙත R$ 0.0339489 1HXD සිට CADවෙත C$ 0.0083817 1HXD සිට BDTවෙත ৳ 0.7331274 1HXD සිට NGNවෙත ₦ 9.648 1HXD සිට UAHවෙත ₴ 0.250245 1HXD සිට VESවෙත Bs 0.55476 1HXD සිට PKRවෙත Rs 1.6994952 1HXD සිට KZTවෙත ₸ 3.0812094 1HXD සිට THBවෙත ฿ 0.2008593 1HXD සිට TWDවෙත NT$ 0.1819854 1HXD සිට AEDවෙත د.إ 0.0221301 1HXD සිට CHFවෙත Fr 0.0050049 1HXD සිට HKDවෙත HK$ 0.047034 1HXD සිට MADවෙත .د.م 0.0560187 1HXD සිට MXNවෙත $ 0.1165599

Honeyland සම්පත්

Honeyland පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Honeyland පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Honeyland (HXD) හි මිල කීයද? Honeyland (HXD)හි සජීවී මිල 0.00603 USD වේ. Honeyland (HXD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Honeyland හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HXDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00603 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Honeyland (HXD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Honeyland (HXD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Honeyland (HXD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Honeyland (HXD) හි ඉහළම මිල 0.282 USD වේ. Honeyland (HXD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Honeyland (HXD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 63.47K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

