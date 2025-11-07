හුවමාරුවDEX+
සජීවී HUMP AI සඳහා අද මිල 0.000021 USD කි. HUMP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HUMP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

HUMP ගැන වැඩි විස්තර

HUMP මිල තොරතුරු

HUMP යනු කුමක්ද

HUMP ධවල පත්‍රිකාව

HUMP නිල වෙබ් අඩවිය

HUMP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HUMP මිල පුරෝකථනය

HUMP ඉතිහාසය

HUMP මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

HUMP-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

HUMP තත්කාල ගනුදෙනු

HUMP AI ලාංඡනය

HUMP AI මිල(HUMP)

1 HUMP සිට USD සජීවී මිල:

$0.000021
-12.50%1D
USD
HUMP AI (HUMP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:18:55 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.000017
පැය 24 පහළ
$ 0.00003
24H ඉහළ

$ 0.000017
$ 0.00003
--
--
0.00%

-12.50%

-34.38%

-34.38%

HUMP AI (HUMP) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.000021. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.000017 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003 ක උපරිම අගයක් අතර HUMP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HUMPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HUMP පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -12.50% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -34.38% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

HUMP AI (HUMP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 8.74K
$ 8.74K$ 8.74K

$ 105.00K
$ 105.00K$ 105.00K

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

HUMP AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 8.74K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් HUMP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 5000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 105.00K කි.

HUMP AI (HUMP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා HUMP AIහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000003-12.50%
දින 30 යි$ -0.00002-48.79%
දින 60 යි$ -0.024979-99.92%
දින 90 යි$ -0.024979-99.92%
HUMP AI අද මිල වෙනස

අද, HUMP එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.000003 (-12.50%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

HUMP AI දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.00002 (-48.79%) කින් ඉහළ ගියේය.

HUMP AI දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, HUMP එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.024979 (-99.92%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

HUMP AI දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.024979 (-99.92%), කින් චලනය විය.

HUMP AI (HUMP) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් HUMP AI මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

HUMP AI (HUMP) යනු කුමක්ද

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

MEXC වෙතින් HUMP AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HUMP AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HUMP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HUMP AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HUMP AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HUMP AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ HUMP AI (HUMP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ HUMP AI (HUMP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? HUMP AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් HUMP AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

HUMP AI (HUMP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HUMP AIHUMP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HUMP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

HUMP AI (HUMP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HUMP AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HUMP AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HUMP දේශීය මුදල් වෙත

1 HUMP AI(HUMP) සිට VND
0.552615
1 HUMP AI(HUMP) සිට AUD
A$0.00003234
1 HUMP AI(HUMP) සිට GBP
0.00001596
1 HUMP AI(HUMP) සිට EUR
0.00001806
1 HUMP AI(HUMP) සිට USD
$0.000021
1 HUMP AI(HUMP) සිට MYR
RM0.00008757
1 HUMP AI(HUMP) සිට TRY
0.0008862
1 HUMP AI(HUMP) සිට JPY
¥0.003213
1 HUMP AI(HUMP) සිට ARS
ARS$0.03047877
1 HUMP AI(HUMP) සිට RUB
0.00170604
1 HUMP AI(HUMP) සිට INR
0.00186291
1 HUMP AI(HUMP) සිට IDR
Rp0.34999986
1 HUMP AI(HUMP) සිට PHP
0.0012411
1 HUMP AI(HUMP) සිට EGP
￡E.0.00099309
1 HUMP AI(HUMP) සිට BRL
R$0.00011235
1 HUMP AI(HUMP) සිට CAD
C$0.00002961
1 HUMP AI(HUMP) සිට BDT
0.00255864
1 HUMP AI(HUMP) සිට NGN
0.03017238
1 HUMP AI(HUMP) සිට COP
$0.08045961
1 HUMP AI(HUMP) සිට ZAR
R.0.00036477
1 HUMP AI(HUMP) සිට UAH
0.00088221
1 HUMP AI(HUMP) සිට TZS
T.Sh.0.05172405
1 HUMP AI(HUMP) සිට VES
Bs0.004788
1 HUMP AI(HUMP) සිට CLP
$0.019803
1 HUMP AI(HUMP) සිට PKR
Rs0.00589701
1 HUMP AI(HUMP) සිට KZT
0.01103508
1 HUMP AI(HUMP) සිට THB
฿0.00067998
1 HUMP AI(HUMP) සිට TWD
NT$0.00065037
1 HUMP AI(HUMP) සිට AED
د.إ0.00007707
1 HUMP AI(HUMP) සිට CHF
Fr0.0000168
1 HUMP AI(HUMP) සිට HKD
HK$0.00016317
1 HUMP AI(HUMP) සිට AMD
֏0.0080304
1 HUMP AI(HUMP) සිට MAD
.د.م0.00019593
1 HUMP AI(HUMP) සිට MXN
$0.00038976
1 HUMP AI(HUMP) සිට SAR
ريال0.00007875
1 HUMP AI(HUMP) සිට ETB
Br0.00323169
1 HUMP AI(HUMP) සිට KES
KSh0.00271299
1 HUMP AI(HUMP) සිට JOD
د.أ0.000014889
1 HUMP AI(HUMP) සිට PLN
0.00007728
1 HUMP AI(HUMP) සිට RON
лв0.0000924
1 HUMP AI(HUMP) සිට SEK
kr0.00020097
1 HUMP AI(HUMP) සිට BGN
лв0.00003549
1 HUMP AI(HUMP) සිට HUF
Ft0.00703269
1 HUMP AI(HUMP) සිට CZK
0.00044331
1 HUMP AI(HUMP) සිට KWD
د.ك0.000006426
1 HUMP AI(HUMP) සිට ILS
0.00006846
1 HUMP AI(HUMP) සිට BOB
Bs0.0001449
1 HUMP AI(HUMP) සිට AZN
0.0000357
1 HUMP AI(HUMP) සිට TJS
SM0.00019362
1 HUMP AI(HUMP) සිට GEL
0.00005691
1 HUMP AI(HUMP) සිට AOA
Kz0.01924839
1 HUMP AI(HUMP) සිට BHD
.د.ب0.000007917
1 HUMP AI(HUMP) සිට BMD
$0.000021
1 HUMP AI(HUMP) සිට DKK
kr0.00013587
1 HUMP AI(HUMP) සිට HNL
L0.00055314
1 HUMP AI(HUMP) සිට MUR
0.0009639
1 HUMP AI(HUMP) සිට NAD
$0.00036435
1 HUMP AI(HUMP) සිට NOK
kr0.0002142
1 HUMP AI(HUMP) සිට NZD
$0.00003717
1 HUMP AI(HUMP) සිට PAB
B/.0.000021
1 HUMP AI(HUMP) සිට PGK
K0.0000882
1 HUMP AI(HUMP) සිට QAR
ر.ق0.00007644
1 HUMP AI(HUMP) සිට RSD
дин.0.00213402
1 HUMP AI(HUMP) සිට UZS
soʻm0.24999996
1 HUMP AI(HUMP) සිට ALL
L0.00175875
1 HUMP AI(HUMP) සිට ANG
ƒ0.00003759
1 HUMP AI(HUMP) සිට AWG
ƒ0.0000378
1 HUMP AI(HUMP) සිට BBD
$0.000042
1 HUMP AI(HUMP) සිට BAM
KM0.00003549
1 HUMP AI(HUMP) සිට BIF
Fr0.061761
1 HUMP AI(HUMP) සිට BND
$0.0000273
1 HUMP AI(HUMP) සිට BSD
$0.000021
1 HUMP AI(HUMP) සිට JMD
$0.00336315
1 HUMP AI(HUMP) සිට KHR
0.08467725
1 HUMP AI(HUMP) සිට KMF
Fr0.00882
1 HUMP AI(HUMP) සිට LAK
0.45652173
1 HUMP AI(HUMP) සිට LKR
රු0.0063945
1 HUMP AI(HUMP) සිට MDL
L0.00035889
1 HUMP AI(HUMP) සිට MGA
Ar0.0945945
1 HUMP AI(HUMP) සිට MOP
P0.00016779
1 HUMP AI(HUMP) සිට MVR
0.0003234
1 HUMP AI(HUMP) සිට MWK
MK0.0363321
1 HUMP AI(HUMP) සිට MZN
MT0.00134295
1 HUMP AI(HUMP) සිට NPR
रु0.0029757
1 HUMP AI(HUMP) සිට PYG
0.148932
1 HUMP AI(HUMP) සිට RWF
Fr0.030429
1 HUMP AI(HUMP) සිට SBD
$0.00017283
1 HUMP AI(HUMP) සිට SCR
0.00031206
1 HUMP AI(HUMP) සිට SRD
$0.0008085
1 HUMP AI(HUMP) සිට SVC
$0.00018333
1 HUMP AI(HUMP) සිට SZL
L0.00036393
1 HUMP AI(HUMP) සිට TMT
m0.00007371
1 HUMP AI(HUMP) සිට TND
د.ت0.00006195
1 HUMP AI(HUMP) සිට TTD
$0.00014196
1 HUMP AI(HUMP) සිට UGX
Sh0.073416
1 HUMP AI(HUMP) සිට XAF
Fr0.011928
1 HUMP AI(HUMP) සිට XCD
$0.0000567
1 HUMP AI(HUMP) සිට XOF
Fr0.011928
1 HUMP AI(HUMP) සිට XPF
Fr0.002163
1 HUMP AI(HUMP) සිට BWP
P0.00028203
1 HUMP AI(HUMP) සිට BZD
$0.000042
1 HUMP AI(HUMP) සිට CVE
$0.00201264
1 HUMP AI(HUMP) සිට DJF
Fr0.003717
1 HUMP AI(HUMP) සිට DOP
$0.00135051
1 HUMP AI(HUMP) සිට DZD
د.ج0.00273966
1 HUMP AI(HUMP) සිට FJD
$0.00004788
1 HUMP AI(HUMP) සිට GNF
Fr0.182595
1 HUMP AI(HUMP) සිට GTQ
Q0.00016086
1 HUMP AI(HUMP) සිට GYD
$0.00439236
1 HUMP AI(HUMP) සිට ISK
kr0.002646

HUMP AI සම්පත්

HUMP AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල HUMP AI වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HUMP AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

HUMP AI (HUMP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද HUMP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.000021 USD වේ.
HUMP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
HUMP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.000021 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
HUMP AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
HUMP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
HUMP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
HUMP හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
HUMP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් HUMP අත්කර ගති.
HUMP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් HUMP අත්කර ගති.
HUMP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
HUMP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 8.74K USD වේ.
මේ වසර තුලදී HUMP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව HUMP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා HUMP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:18:55 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

HUMP-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

HUMP
HUMP
USD
USD

1 HUMP = 0.000021 USD

HUMP වෙළඳාම

HUMP/USDT
$0.000021
$0.000021$0.000021
-12.50%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

