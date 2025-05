Helpsteps (HSX) යනු කුමක්ද

Help Steps is a Web3 SocialFi and Move2Earn application to promote health and charity. Mobile application encourages users to help others while taking steps.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HSX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Helpsteps ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

Helpsteps මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Helpsteps,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HSX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Helpstepsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Helpsteps මිල ඉතිහාසය

HSXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HSXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Helpsteps මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Helpsteps (HSX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HSX දේශීය මුදල් වෙත

1HSX සිට VNDවෙත ₫ 2.794869 1HSX සිට AUDවෙත A$ 0.00016895 1HSX සිට GBPවෙත £ 0.00008175 1HSX සිට EURවෙත € 0.00009701 1HSX සිට USDවෙත $ 0.000109 1HSX සිට MYRවෙත RM 0.00046652 1HSX සිට TRYවෙත ₺ 0.00422484 1HSX සිට JPYවෙත ¥ 0.01591182 1HSX සිට RUBවෙත ₽ 0.00876033 1HSX සිට INRවෙත ₹ 0.00933912 1HSX සිට IDRවෙත Rp 1.81666594 1HSX සිට KRWවෙත ₩ 0.1524474 1HSX සිට PHPවෙත ₱ 0.00608111 1HSX සිට EGPවෙත £E. 0.00549142 1HSX සිට BRLවෙත R$ 0.00061367 1HSX සිට CADවෙත C$ 0.00015151 1HSX සිට BDTවෙත ৳ 0.01321843 1HSX සිට NGNවෙත ₦ 0.1744 1HSX සිට UAHවෙත ₴ 0.00451914 1HSX සිට VESවෙත Bs 0.010028 1HSX සිට PKRවෙත Rs 0.03062573 1HSX සිට KZTවෙත ₸ 0.05564014 1HSX සිට THBවෙත ฿ 0.00364169 1HSX සිට TWDවෙත NT$ 0.0032918 1HSX සිට AEDවෙත د.إ 0.00040003 1HSX සිට CHFවෙත Fr 0.00009047 1HSX සිට HKDවෙත HK$ 0.0008502 1HSX සිට MADවෙත .د.م 0.00101697 1HSX සිට MXNවෙත $ 0.00211351

Helpsteps සම්පත්

Helpsteps පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Helpsteps පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Helpsteps (HSX) හි මිල කීයද? Helpsteps (HSX)හි සජීවී මිල 0.000109 USD වේ. Helpsteps (HSX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Helpsteps හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HSXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000109 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Helpsteps (HSX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Helpsteps (HSX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Helpsteps (HSX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Helpsteps (HSX) හි ඉහළම මිල 0.0173 USD වේ. Helpsteps (HSX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Helpsteps (HSX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 127.48 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

