HIRO (HRT) යනු කුමක්ද

HIRO is a game services enable players to generate revenue through blockchain technology. HIRO will effectively realize the entire process of NFT business from value assessment and registration to settlements, quickly and transparently based on blockchain technology.

MEXC වෙතින් HIRO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HIRO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



HIRO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HIRO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HRT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HIROමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HIRO මිල ඉතිහාසය

HRTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HRTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HIRO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HIRO (HRT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HIRO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HIRO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HRT දේශීය මුදල් වෙත

1HRT සිට VNDවෙත ₫ 13.205115 1HRT සිට AUDවෙත A$ 0.00079825 1HRT සිට GBPවෙත £ 0.00038625 1HRT සිට EURවෙත € 0.00045835 1HRT සිට USDවෙත $ 0.000515 1HRT සිට MYRවෙත RM 0.0022042 1HRT සිට TRYවෙත ₺ 0.0199614 1HRT සිට JPYවෙත ¥ 0.0751797 1HRT සිට RUBවෙත ₽ 0.04139055 1HRT සිට INRවෙත ₹ 0.0441252 1HRT සිට IDRවෙත Rp 8.5833299 1HRT සිට KRWවෙත ₩ 0.720279 1HRT සිට PHPවෙත ₱ 0.02873185 1HRT සිට EGPවෙත £E. 0.0259457 1HRT සිට BRLවෙත R$ 0.00289945 1HRT සිට CADවෙත C$ 0.00071585 1HRT සිට BDTවෙත ৳ 0.06245405 1HRT සිට NGNවෙත ₦ 0.824 1HRT සිට UAHවෙත ₴ 0.0213519 1HRT සිට VESවෙත Bs 0.04738 1HRT සිට PKRවෙත Rs 0.14469955 1HRT සිට KZTවෙත ₸ 0.2628869 1HRT සිට THBවෙත ฿ 0.01720615 1HRT සිට TWDවෙත NT$ 0.015553 1HRT සිට AEDවෙත د.إ 0.00189005 1HRT සිට CHFවෙත Fr 0.00042745 1HRT සිට HKDවෙත HK$ 0.004017 1HRT සිට MADවෙත .د.م 0.00480495 1HRT සිට MXNවෙත $ 0.00998585

HIRO සම්පත්

HIRO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HIRO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HIRO (HRT) හි මිල කීයද? HIRO (HRT)හි සජීවී මිල 0.000515 USD වේ. HIRO (HRT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HIRO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HRTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000515 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HIRO (HRT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HIRO (HRT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. HIRO (HRT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HIRO (HRT) හි ඉහළම මිල 0.8 USD වේ. HIRO (HRT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HIRO (HRT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 66.66 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

