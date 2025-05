Hippocrat (HPO) යනු කුමක්ද

Hippocrat is a project that aims to build a ‘global health data collection/utilization ecosystem’ through decentralized governance and an open collaboration structure. The Hippocrat token (HPO) is used within the ecosystem for data consumers to reward data providers (data subjects) for sharing their data. It also contributes to the project’s perpetual sustainability by being utilized in the operation of decentralized governance and open collaboration structures (DAO and protocol building).

MEXC වෙතින් Hippocrat ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Hippocrat ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HPO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Hippocrat ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Hippocrat මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Hippocrat මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Hippocrat,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HPO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hippocratමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Hippocrat මිල ඉතිහාසය

HPOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HPOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hippocrat මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Hippocrat (HPO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Hippocrat මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Hippocrat MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HPO දේශීය මුදල් වෙත

1HPO සිට VNDවෙත ₫ 1,741.28031 1HPO සිට AUDවෙත A$ 0.1052605 1HPO සිට GBPවෙත £ 0.0509325 1HPO සිට EURවෙත € 0.0604399 1HPO සිට USDවෙත $ 0.06791 1HPO සිට MYRවෙත RM 0.2906548 1HPO සිට TRYවෙත ₺ 2.6321916 1HPO සිට JPYවෙත ¥ 9.9135018 1HPO සිට RUBවෙත ₽ 5.4579267 1HPO සිට INRවෙත ₹ 5.8185288 1HPO සිට IDRවෙත Rp 1,131.8328806 1HPO සිට KRWවෙත ₩ 94.978926 1HPO සිට PHPවෙත ₱ 3.7886989 1HPO සිට EGPවෙත £E. 3.4213058 1HPO සිට BRLවෙත R$ 0.3823333 1HPO සිට CADවෙත C$ 0.0943949 1HPO සිට BDTවෙත ৳ 8.2354457 1HPO සිට NGNවෙත ₦ 108.656 1HPO සිට UAHවෙත ₴ 2.8155486 1HPO සිට VESවෙත Bs 6.24772 1HPO සිට PKRවෙත Rs 19.0806727 1HPO සිට KZTවෙත ₸ 34.6653386 1HPO සිට THBවෙත ฿ 2.2688731 1HPO සිට TWDවෙත NT$ 2.050882 1HPO සිට AEDවෙත د.إ 0.2492297 1HPO සිට CHFවෙත Fr 0.0563653 1HPO සිට HKDවෙත HK$ 0.529698 1HPO සිට MADවෙත .د.م 0.6336003 1HPO සිට MXNවෙත $ 1.3167749

Hippocrat සම්පත්

Hippocrat පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hippocrat පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Hippocrat (HPO) හි මිල කීයද? Hippocrat (HPO)හි සජීවී මිල 0.06791 USD වේ. Hippocrat (HPO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Hippocrat හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 70.97M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HPOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.06791 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Hippocrat (HPO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Hippocrat (HPO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.05B USD වේ. Hippocrat (HPO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Hippocrat (HPO) හි ඉහළම මිල 0.11998 USD වේ. Hippocrat (HPO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Hippocrat (HPO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 65.99 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.