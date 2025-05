Housecoin (HOUSE) යනු කුමක්ද

A meme coin designed to hedge against the overheated US real estate market by opposing excessively high property prices.

MEXC වෙතින් Housecoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Housecoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HOUSE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Housecoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Housecoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Housecoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Housecoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HOUSE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Housecoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Housecoin මිල ඉතිහාසය

HOUSEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HOUSEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Housecoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Housecoin (HOUSE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Housecoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Housecoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HOUSE දේශීය මුදල් වෙත

1HOUSE සිට VNDවෙත ₫ 1,174.742415 1HOUSE සිට AUDවෙත A$ 0.0714714 1HOUSE සිට GBPවෙත £ 0.03436125 1HOUSE සිට EURවෙත € 0.04077535 1HOUSE සිට USDවෙත $ 0.045815 1HOUSE සිට MYRවෙත RM 0.1960882 1HOUSE සිට TRYවෙත ₺ 1.77258235 1HOUSE සිට JPYවෙත ¥ 6.6899063 1HOUSE සිට RUBවෙත ₽ 3.6862749 1HOUSE සිට INRවෙත ₹ 3.91855695 1HOUSE සිට IDRවෙත Rp 751.0654536 1HOUSE සිට KRWවෙත ₩ 64.076859 1HOUSE සිට PHPවෙත ₱ 2.55693515 1HOUSE සිට EGPවෙත £E. 2.2971641 1HOUSE සිට BRLවෙත R$ 0.25793845 1HOUSE සිට CADවෙත C$ 0.06368285 1HOUSE සිට BDTවෙත ৳ 5.5701877 1HOUSE සිට NGNවෙත ₦ 73.304 1HOUSE සිට UAHවෙත ₴ 1.9013225 1HOUSE සිට VESවෙත Bs 4.21498 1HOUSE සිට PKRවෙත Rs 12.9124996 1HOUSE සිට KZTවෙත ₸ 23.4105487 1HOUSE සිට THBවෙත ฿ 1.5265558 1HOUSE සිට TWDවෙත NT$ 1.38315485 1HOUSE සිට AEDවෙත د.إ 0.16814105 1HOUSE සිට CHFවෙත Fr 0.03802645 1HOUSE සිට HKDවෙත HK$ 0.357357 1HOUSE සිට MADවෙත .د.م 0.42562135 1HOUSE සිට MXNවෙත $ 0.8860621

Housecoin සම්පත්

Housecoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Housecoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Housecoin (HOUSE) හි මිල කීයද? Housecoin (HOUSE)හි සජීවී මිල 0.045815 USD වේ. Housecoin (HOUSE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Housecoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HOUSEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.045815 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Housecoin (HOUSE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Housecoin (HOUSE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Housecoin (HOUSE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Housecoin (HOUSE) හි ඉහළම මිල 0.130927 USD වේ. Housecoin (HOUSE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Housecoin (HOUSE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.24M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

