Holo Token (HOT) යනු කුමක්ද

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

MEXC වෙතින් Holo Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Holo Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HOT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Holo Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Holo Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Holo Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Holo Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HOT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Holo Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Holo Token මිල ඉතිහාසය

HOTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HOTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Holo Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Holo Token (HOT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Holo Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Holo Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HOT දේශීය මුදල් වෙත

1HOT සිට VNDවෙත ₫ 30.7922769 1HOT සිට AUDවෙත A$ 0.001873404 1HOT සිට GBPවෙත £ 0.000900675 1HOT සිට EURවෙත € 0.001068801 1HOT සිට USDවෙත $ 0.0012009 1HOT සිට MYRවෙත RM 0.005139852 1HOT සිට TRYවෙත ₺ 0.046462821 1HOT සිට JPYවෙත ¥ 0.175355418 1HOT සිට RUBවෙත ₽ 0.096624414 1HOT සිට INRවෙත ₹ 0.102712977 1HOT සිට IDRවෙත Rp 19.686882096 1HOT සිට KRWවෙත ₩ 1.67957874 1HOT සිට PHPවෙත ₱ 0.067022229 1HOT සිට EGPවෙත £E. 0.060213126 1HOT සිට BRLවෙත R$ 0.006761067 1HOT සිට CADවෙත C$ 0.001669251 1HOT සිට BDTවෙත ৳ 0.146005422 1HOT සිට NGNවෙත ₦ 1.92144 1HOT සිට UAHවෙත ₴ 0.04983735 1HOT සිට VESවෙත Bs 0.1104828 1HOT සිට PKRවෙත Rs 0.338461656 1HOT සිට KZTවෙත ₸ 0.613635882 1HOT සිට THBවෙත ฿ 0.040013988 1HOT සිට TWDවෙත NT$ 0.036255171 1HOT සිට AEDවෙත د.إ 0.004407303 1HOT සිට CHFවෙත Fr 0.000996747 1HOT සිට HKDවෙත HK$ 0.00936702 1HOT සිට MADවෙත .د.م 0.011156361 1HOT සිට MXNවෙත $ 0.023225406

Holo Token සම්පත්

Holo Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Holo Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Holo Token (HOT) හි මිල කීයද? Holo Token (HOT)හි සජීවී මිල 0.0012009 USD වේ. Holo Token (HOT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Holo Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 210.14M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HOTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0012009 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Holo Token (HOT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Holo Token (HOT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 174.99B USD වේ. Holo Token (HOT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Holo Token (HOT) හි ඉහළම මිල 0.0315376 USD වේ. Holo Token (HOT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Holo Token (HOT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 636.69K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.