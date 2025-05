Hooked Protocol (HOOK) යනු කුමක්ද

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Hooked Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Hooked Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HOOK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hooked Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Hooked Protocol මිල ඉතිහාසය

HOOKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HOOKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hooked Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Hooked Protocol (HOOK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Hooked Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Hooked Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HOOK දේශීය මුදල් වෙත

Hooked Protocol සම්පත්

Hooked Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hooked Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Hooked Protocol (HOOK) හි මිල කීයද? Hooked Protocol (HOOK)හි සජීවී මිල 0.15836 USD වේ. Hooked Protocol (HOOK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Hooked Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 37.17M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HOOKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.15836 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Hooked Protocol (HOOK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Hooked Protocol (HOOK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 234.75M USD වේ. Hooked Protocol (HOOK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Hooked Protocol (HOOK) හි ඉහළම මිල 4.0806 USD වේ. Hooked Protocol (HOOK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Hooked Protocol (HOOK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.13M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

