සජීවී Robinhood xStock සඳහා අද මිල 129.24 USD කි. HOODX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HOODX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

HOODX ගැන වැඩි විස්තර

HOODX මිල තොරතුරු

HOODX යනු කුමක්ද

HOODX නිල වෙබ් අඩවිය

HOODX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HOODX මිල පුරෝකථනය

HOODX ඉතිහාසය

HOODX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

HOODX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

HOODX තත්කාල ගනුදෙනු

Robinhood xStock ලාංඡනය

Robinhood xStock මිල(HOODX)

1 HOODX සිට USD සජීවී මිල:

Robinhood xStock (HOODX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:18:47 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
Robinhood xStock (HOODX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 129.24. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 126.75 ක අවම අගයක් සහ $ 143.6 ක උපරිම අගයක් අතර HOODX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HOODXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 153.08036045849482 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 91.00407335090168 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HOODX පසුගිය පැය තුල, +0.41% කින්, පැය 24 තුල, -0.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -8.87% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Robinhood xStock (HOODX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1488

SOL

Robinhood xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.01M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 68.01K වේ. මුළු සැපයුම 31.00K සමඟින් HOODX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 30999.84548497 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.01M කි.

Robinhood xStock (HOODX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Robinhood xStockහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.5187-0.40%
දින 30 යි$ -15.66-10.81%
දින 60 යි$ +20.42+18.76%
දින 90 යි$ +14.38+12.51%
Robinhood xStock අද මිල වෙනස

අද, HOODX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.5187 (-0.40%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Robinhood xStock දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -15.66 (-10.81%) කින් ඉහළ ගියේය.

Robinhood xStock දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, HOODX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +20.42 (+18.76%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Robinhood xStock දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +14.38 (+12.51%), කින් චලනය විය.

Robinhood xStock (HOODX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Robinhood xStock මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Robinhood xStock (HOODX) යනු කුමක්ද

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

MEXC වෙතින් Robinhood xStock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Robinhood xStock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HOODX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Robinhood xStock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Robinhood xStock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Robinhood xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Robinhood xStock (HOODX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Robinhood xStock (HOODX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Robinhood xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Robinhood xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Robinhood xStock (HOODX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Robinhood xStockHOODX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HOODX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Robinhood xStock (HOODX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Robinhood xStock මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Robinhood xStock MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HOODX දේශීය මුදල් වෙත

1 Robinhood xStock(HOODX) සිට VND
3,400,950.6
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට AUD
A$199.0296
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට GBP
98.2224
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට EUR
111.1464
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට USD
$129.24
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට MYR
RM538.9308
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට TRY
5,453.928
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට JPY
¥19,773.72
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට ARS
ARS$187,575.0588
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට RUB
10,499.4576
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට INR
11,464.8804
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට IDR
Rp2,153,999.1384
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට PHP
7,638.084
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට EGP
￡E.6,111.7596
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BRL
R$691.434
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට CAD
C$182.2284
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BDT
15,746.6016
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට NGN
185,689.4472
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට COP
$495,171.4284
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට ZAR
R.2,244.8988
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට UAH
5,429.3724
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට TZS
T.Sh.318,324.582
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට VES
Bs29,466.72
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට CLP
$121,873.32
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට PKR
Rs36,291.8844
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට KZT
67,913.0352
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට THB
฿4,184.7912
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට TWD
NT$4,002.5628
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට AED
د.إ474.3108
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට CHF
Fr103.392
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට HKD
HK$1,004.1948
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට AMD
֏49,421.376
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට MAD
.د.م1,205.8092
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට MXN
$2,398.6944
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට SAR
ريال484.65
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට ETB
Br19,888.7436
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට KES
KSh16,696.5156
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට JOD
د.أ91.63116
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට PLN
475.6032
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට RON
лв568.656
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට SEK
kr1,236.8268
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BGN
лв218.4156
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට HUF
Ft43,281.1836
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට CZK
2,728.2564
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට KWD
د.ك39.54744
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට ILS
421.3224
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BOB
Bs891.756
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට AZN
219.708
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට TJS
SM1,191.5928
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට GEL
350.2404
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට AOA
Kz118,460.0916
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BHD
.د.ب48.72348
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BMD
$129.24
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට DKK
kr836.1828
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට HNL
L3,404.1816
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට MUR
5,932.116
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට NAD
$2,242.314
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට NOK
kr1,318.248
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට NZD
$228.7548
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට PAB
B/.129.24
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට PGK
K542.808
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට QAR
ر.ق470.4336
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට RSD
дин.13,133.3688
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට UZS
soʻm1,538,571.1824
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට ALL
L10,823.85
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට ANG
ƒ231.3396
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට AWG
ƒ232.632
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BBD
$258.48
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BAM
KM218.4156
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BIF
Fr380,094.84
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BND
$168.012
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BSD
$129.24
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට JMD
$20,697.786
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට KHR
521,127.99
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට KMF
Fr54,280.8
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට LAK
2,809,565.1612
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට LKR
රු39,353.58
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට MDL
L2,208.7116
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට MGA
Ar582,161.58
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට MOP
P1,032.6276
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට MVR
1,990.296
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට MWK
MK223,598.124
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට MZN
MT8,264.898
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට NPR
रु18,313.308
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට PYG
916,570.08
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට RWF
Fr187,268.76
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට SBD
$1,063.6452
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට SCR
1,920.5064
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට SRD
$4,975.74
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට SVC
$1,128.2652
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට SZL
L2,239.7292
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට TMT
m453.6324
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට TND
د.ت381.258
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට TTD
$873.6624
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට UGX
Sh451,823.04
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට XAF
Fr73,408.32
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට XCD
$348.948
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට XOF
Fr73,408.32
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට XPF
Fr13,311.72
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BWP
P1,735.6932
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට BZD
$258.48
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට CVE
$12,386.3616
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට DJF
Fr22,875.48
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට DOP
$8,311.4244
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට DZD
د.ج16,860.6504
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට FJD
$294.6672
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට GNF
Fr1,123,741.8
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට GTQ
Q989.9784
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට GYD
$27,031.8384
1 Robinhood xStock(HOODX) සිට ISK
kr16,284.24

Robinhood xStock සම්පත්

Robinhood xStock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Robinhood xStock වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Robinhood xStock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Robinhood xStock (HOODX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද HOODX හි සජීවී මිල, USD වලින් 129.24 USD වේ.
HOODX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
HOODX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 129.24 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Robinhood xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
HOODX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.01M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
HOODX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
HOODX හි සංසරණ සැපයුම 31.00K USD වේ.
HOODX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
153.08036045849482 USD ක ATH මිලක් HOODX අත්කර ගති.
HOODX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
91.00407335090168 USD ක ATL මිලක් HOODX අත්කර ගති.
HOODX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
HOODX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 68.01K USD වේ.
මේ වසර තුලදී HOODX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව HOODX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා HOODX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:18:47 (UTC+8)

Robinhood xStock (HOODX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

