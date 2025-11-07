හුවමාරුවDEX+
සජීවී Robinhood Markets සඳහා අද මිල 129.24 USD කි. HOODON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි HOODON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

HOODON ගැන වැඩි විස්තර

HOODON මිල තොරතුරු

HOODON යනු කුමක්ද

HOODON නිල වෙබ් අඩවිය

HOODON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

HOODON මිල පුරෝකථනය

HOODON ඉතිහාසය

HOODON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

HOODON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

HOODON තත්කාල ගනුදෙනු

Robinhood Markets ලාංඡනය

Robinhood Markets මිල(HOODON)

1 HOODON සිට USD සජීවී මිල:

$129.18
$129.18$129.18
-0.37%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:18:40 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 126.5
$ 126.5$ 126.5
පැය 24 පහළ
$ 143.81
$ 143.81$ 143.81
24H ඉහළ

$ 126.5
$ 126.5$ 126.5

$ 143.81
$ 143.81$ 143.81

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952$ 96.19355397433952

+0.41%

-0.37%

-8.84%

-8.84%

Robinhood Markets (HOODON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 129.24. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 126.5 ක අවම අගයක් සහ $ 143.81 ක උපරිම අගයක් අතර HOODON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. HOODONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 152.93948357313678 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 96.19355397433952 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව HOODON පසුගිය පැය තුල, +0.41% කින්, පැය 24 තුල, -0.37% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -8.84% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Robinhood Markets (HOODON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2531

$ 436.68K
$ 436.68K$ 436.68K

$ 58.70K
$ 58.70K$ 58.70K

$ 436.68K
$ 436.68K$ 436.68K

3.38K
3.38K 3.38K

3,378.8576491
3,378.8576491 3,378.8576491

ETH

Robinhood Markets හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 436.68K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 58.70K වේ. මුළු සැපයුම 3.38K සමඟින් HOODON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3378.8576491 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 436.68K කි.

Robinhood Markets (HOODON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Robinhood Marketsහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.4797-0.37%
දින 30 යි$ -15.31-10.60%
දින 60 යි$ +19.56+17.83%
දින 90 යි$ +49.24+61.55%
Robinhood Markets අද මිල වෙනස

අද, HOODON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.4797 (-0.37%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Robinhood Markets දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -15.31 (-10.60%) කින් ඉහළ ගියේය.

Robinhood Markets දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, HOODON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +19.56 (+17.83%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Robinhood Markets දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +49.24 (+61.55%), කින් චලනය විය.

Robinhood Markets (HOODON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Robinhood Markets මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Robinhood Markets (HOODON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් Robinhood Markets ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Robinhood Markets ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HOODON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Robinhood Markets ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Robinhood Markets මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Robinhood Markets මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Robinhood Markets (HOODON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Robinhood Markets (HOODON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Robinhood Markets සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Robinhood Markets මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Robinhood Markets (HOODON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Robinhood MarketsHOODON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් HOODON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Robinhood Markets (HOODON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Robinhood Markets මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Robinhood Markets MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HOODON දේශීය මුදල් වෙත

1 Robinhood Markets(HOODON) සිට VND
3,400,950.6
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට AUD
A$199.0296
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට GBP
98.2224
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට EUR
111.1464
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට USD
$129.24
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට MYR
RM538.9308
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට TRY
5,453.928
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට JPY
¥19,773.72
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට ARS
ARS$187,575.0588
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට RUB
10,499.4576
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට INR
11,464.8804
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට IDR
Rp2,153,999.1384
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට PHP
7,638.084
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට EGP
￡E.6,111.7596
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BRL
R$691.434
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට CAD
C$182.2284
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BDT
15,746.6016
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට NGN
185,689.4472
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට COP
$495,171.4284
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට ZAR
R.2,244.8988
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට UAH
5,429.3724
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට TZS
T.Sh.318,324.582
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට VES
Bs29,466.72
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට CLP
$121,873.32
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට PKR
Rs36,291.8844
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට KZT
67,913.0352
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට THB
฿4,184.7912
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට TWD
NT$4,002.5628
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට AED
د.إ474.3108
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට CHF
Fr103.392
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට HKD
HK$1,004.1948
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට AMD
֏49,421.376
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට MAD
.د.م1,205.8092
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට MXN
$2,398.6944
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට SAR
ريال484.65
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට ETB
Br19,888.7436
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට KES
KSh16,696.5156
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට JOD
د.أ91.63116
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට PLN
475.6032
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට RON
лв568.656
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට SEK
kr1,236.8268
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BGN
лв218.4156
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට HUF
Ft43,281.1836
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට CZK
2,728.2564
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට KWD
د.ك39.54744
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට ILS
421.3224
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BOB
Bs891.756
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට AZN
219.708
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට TJS
SM1,191.5928
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට GEL
350.2404
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට AOA
Kz118,460.0916
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BHD
.د.ب48.72348
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BMD
$129.24
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට DKK
kr836.1828
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට HNL
L3,404.1816
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට MUR
5,932.116
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට NAD
$2,242.314
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට NOK
kr1,318.248
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට NZD
$228.7548
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට PAB
B/.129.24
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට PGK
K542.808
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට QAR
ر.ق470.4336
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට RSD
дин.13,133.3688
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට UZS
soʻm1,538,571.1824
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට ALL
L10,823.85
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට ANG
ƒ231.3396
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට AWG
ƒ232.632
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BBD
$258.48
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BAM
KM218.4156
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BIF
Fr380,094.84
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BND
$168.012
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BSD
$129.24
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට JMD
$20,697.786
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට KHR
521,127.99
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට KMF
Fr54,280.8
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට LAK
2,809,565.1612
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට LKR
රු39,353.58
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට MDL
L2,208.7116
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට MGA
Ar582,161.58
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට MOP
P1,032.6276
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට MVR
1,990.296
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට MWK
MK223,598.124
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට MZN
MT8,264.898
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට NPR
रु18,313.308
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට PYG
916,570.08
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට RWF
Fr187,268.76
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට SBD
$1,063.6452
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට SCR
1,920.5064
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට SRD
$4,975.74
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට SVC
$1,128.2652
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට SZL
L2,239.7292
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට TMT
m453.6324
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට TND
د.ت381.258
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට TTD
$873.6624
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට UGX
Sh451,823.04
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට XAF
Fr73,408.32
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට XCD
$348.948
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට XOF
Fr73,408.32
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට XPF
Fr13,311.72
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BWP
P1,735.6932
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට BZD
$258.48
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට CVE
$12,386.3616
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට DJF
Fr22,875.48
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට DOP
$8,311.4244
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට DZD
د.ج16,860.6504
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට FJD
$294.6672
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට GNF
Fr1,123,741.8
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට GTQ
Q989.9784
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට GYD
$27,031.8384
1 Robinhood Markets(HOODON) සිට ISK
kr16,284.24

Robinhood Markets සම්පත්

Robinhood Markets පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Robinhood Markets වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Robinhood Markets පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Robinhood Markets (HOODON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද HOODON හි සජීවී මිල, USD වලින් 129.24 USD වේ.
HOODON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
HOODON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 129.24 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Robinhood Markets හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
HOODON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 436.68K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
HOODON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
HOODON හි සංසරණ සැපයුම 3.38K USD වේ.
HOODON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
152.93948357313678 USD ක ATH මිලක් HOODON අත්කර ගති.
HOODON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
96.19355397433952 USD ක ATL මිලක් HOODON අත්කර ගති.
HOODON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
HOODON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 58.70K USD වේ.
මේ වසර තුලදී HOODON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව HOODON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා HOODON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:18:40 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

HOODON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

HOODON
HOODON
USD
USD

1 HOODON = 129.24 USD

HOODON වෙළඳාම

HOODON/USDT
$129.18
$129.18$129.18
-0.53%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

