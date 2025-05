HONK (HONK) යනු කුමක්ද

Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game."

MEXC වෙතින් HONK ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HONK ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HONK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HONK ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HONK මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HONK මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HONK,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HONK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HONKමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HONK මිල ඉතිහාසය

HONKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HONKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HONK මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HONK (HONK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HONK මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HONK MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HONK දේශීය මුදල් වෙත

1HONK සිට VNDවෙත ₫ 47.974311 1HONK සිට AUDවෙත A$ 0.00290005 1HONK සිට GBPවෙත £ 0.00140325 1HONK සිට EURවෙත € 0.00166519 1HONK සිට USDවෙත $ 0.001871 1HONK සිට MYRවෙත RM 0.00800788 1HONK සිට TRYවෙත ₺ 0.07251996 1HONK සිට JPYවෙත ¥ 0.27312858 1HONK සිට RUBවෙත ₽ 0.15037227 1HONK සිට INRවෙත ₹ 0.16030728 1HONK සිට IDRවෙත Rp 31.18332086 1HONK සිට KRWවෙත ₩ 2.6167806 1HONK සිට PHPවෙත ₱ 0.10438309 1HONK සිට EGPවෙත £E. 0.09426098 1HONK සිට BRLවෙත R$ 0.01053373 1HONK සිට CADවෙත C$ 0.00260069 1HONK සිට BDTවෙත ৳ 0.22689617 1HONK සිට NGNවෙත ₦ 2.9936 1HONK සිට UAHවෙත ₴ 0.07757166 1HONK සිට VESවෙත Bs 0.172132 1HONK සිට PKRවෙත Rs 0.52569487 1HONK සිට KZTවෙත ₸ 0.95507066 1HONK සිට THBවෙත ฿ 0.0624914 1HONK සිට TWDවෙත NT$ 0.0565042 1HONK සිට AEDවෙත د.إ 0.00686657 1HONK සිට CHFවෙත Fr 0.00155293 1HONK සිට HKDවෙත HK$ 0.0145938 1HONK සිට MADවෙත .د.م 0.01745643 1HONK සිට MXNවෙත $ 0.03627869

HONK සම්පත්

HONK පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HONK පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HONK (HONK) හි මිල කීයද? HONK (HONK)හි සජීවී මිල 0.001871 USD වේ. HONK (HONK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HONK හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.72M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HONKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001871 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HONK (HONK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HONK (HONK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 919.82M USD වේ. HONK (HONK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HONK (HONK) හි ඉහළම මිල 0.04001 USD වේ. HONK (HONK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HONK (HONK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 960.49 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.