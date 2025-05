Homeety (HOM) යනු කුමක්ද

The Homeety platform empowers RWA issuers to tokenize the world and bring the next billion users onchain. Our technology includes content creation leveraging AI, tokenization and seedless Digital Asset Distribution.

MEXC වෙතින් Homeety ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Homeety ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HOM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Homeety ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Homeety මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Homeety මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Homeety,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HOM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Homeetyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Homeety මිල ඉතිහාසය

HOMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HOMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Homeety මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Homeety (HOM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Homeety මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Homeety MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HOM දේශීය මුදල් වෙත

1HOM සිට VNDවෙත ₫ 31.384584 1HOM සිට AUDවෙත A$ 0.0018972 1HOM සිට GBPවෙත £ 0.000918 1HOM සිට EURවෙත € 0.00108936 1HOM සිට USDවෙත $ 0.001224 1HOM සිට MYRවෙත RM 0.00523872 1HOM සිට TRYවෙත ₺ 0.04744224 1HOM සිට JPYවෙත ¥ 0.17867952 1HOM සිට RUBවෙත ₽ 0.09837288 1HOM සිට INRවෙත ₹ 0.10487232 1HOM සිට IDRවෙත Rp 20.39999184 1HOM සිට KRWවෙත ₩ 1.7118864 1HOM සිට PHPවෙත ₱ 0.06828696 1HOM සිට EGPවෙත £E. 0.06166512 1HOM සිට BRLවෙත R$ 0.00689112 1HOM සිට CADවෙත C$ 0.00170136 1HOM සිට BDTවෙත ৳ 0.14843448 1HOM සිට NGNවෙත ₦ 1.9584 1HOM සිට UAHවෙත ₴ 0.05074704 1HOM සිට VESවෙත Bs 0.112608 1HOM සිට PKRවෙත Rs 0.34390728 1HOM සිට KZTවෙත ₸ 0.62480304 1HOM සිට THBවෙත ฿ 0.0408816 1HOM සිට TWDවෙත NT$ 0.03694032 1HOM සිට AEDවෙත د.إ 0.00449208 1HOM සිට CHFවෙත Fr 0.00101592 1HOM සිට HKDවෙත HK$ 0.0095472 1HOM සිට MADවෙත .د.م 0.01141992 1HOM සිට MXNවෙත $ 0.02373336

Homeety පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Homeety පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Homeety (HOM) හි මිල කීයද? Homeety (HOM)හි සජීවී මිල 0.001224 USD වේ. Homeety (HOM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Homeety හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HOMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001224 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Homeety (HOM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Homeety (HOM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Homeety (HOM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Homeety (HOM) හි ඉහළම මිල 0.7 USD වේ. Homeety (HOM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Homeety (HOM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 17.21 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

