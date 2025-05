HoldCoin (HOLD) යනු කුමක්ද

In the crypto asset management simulator game HoldCoin, which is based on Telegram, users can HOLD assets and create a portfolio to generate coins. Holdcoin is distinct in that it incorporates Web3 principles into its basic gaming platform to teach users how to handle cryptocurrency assets and enjoy the advantages of a Decentralized economy. Players can earn coins and experience the genuine asset management process in the game by "HOLD" and building their portfolio of assets.

MEXC වෙතින් HoldCoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HoldCoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HOLD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HoldCoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HoldCoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HoldCoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HoldCoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HOLD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HoldCoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HoldCoin මිල ඉතිහාසය

HOLDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HOLDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HoldCoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HoldCoin (HOLD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HoldCoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HoldCoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1HOLD සිට VNDවෙත ₫ 4.3999956 1HOLD සිට AUDවෙත A$ 0.000267696 1HOLD සිට GBPවෙත £ 0.0001287 1HOLD සිට EURවෙත € 0.000152724 1HOLD සිට USDවෙත $ 0.0001716 1HOLD සිට MYRවෙත RM 0.000734448 1HOLD සිට TRYවෙත ₺ 0.006639204 1HOLD සිට JPYවෙත ¥ 0.025057032 1HOLD සිට RUBවෙත ₽ 0.013806936 1HOLD සිට INRවෙත ₹ 0.014676948 1HOLD සිට IDRවෙත Rp 2.813114304 1HOLD සිට KRWවෙත ₩ 0.23999976 1HOLD සිට PHPවෙත ₱ 0.009576996 1HOLD සිට EGPවෙත £E. 0.008604024 1HOLD සිට BRLවෙත R$ 0.000966108 1HOLD සිට CADවෙත C$ 0.000238524 1HOLD සිට BDTවෙත ৳ 0.020863128 1HOLD සිට NGNවෙත ₦ 0.27456 1HOLD සිට UAHවෙත ₴ 0.0071214 1HOLD සිට VESවෙත Bs 0.0157872 1HOLD සිට PKRවෙත Rs 0.048363744 1HOLD සිට KZTවෙත ₸ 0.087684168 1HOLD සිට THBවෙත ฿ 0.005717712 1HOLD සිට TWDවෙත NT$ 0.005180604 1HOLD සිට AEDවෙත د.إ 0.000629772 1HOLD සිට CHFවෙත Fr 0.000142428 1HOLD සිට HKDවෙත HK$ 0.00133848 1HOLD සිට MADවෙත .د.م 0.001594164 1HOLD සිට MXNවෙත $ 0.003318744

HoldCoin සම්පත්

HoldCoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HoldCoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HoldCoin (HOLD) හි මිල කීයද? HoldCoin (HOLD)හි සජීවී මිල 0.0001716 USD වේ. HoldCoin (HOLD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HoldCoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HOLDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001716 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HoldCoin (HOLD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HoldCoin (HOLD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. HoldCoin (HOLD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HoldCoin (HOLD) හි ඉහළම මිල 0.0138 USD වේ. HoldCoin (HOLD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HoldCoin (HOLD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 111.19K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

