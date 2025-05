Helium Network Token (HNT) යනු කුමක්ද

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

MEXC වෙතින් Helium Network Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Helium Network Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HNT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Helium Network Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Helium Network Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Helium Network Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Helium Network Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HNT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Helium Network Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Helium Network Token මිල ඉතිහාසය

HNTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HNTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Helium Network Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Helium Network Token (HNT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Helium Network Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Helium Network Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HNT දේශීය මුදල් වෙත

1HNT සිට VNDවෙත ₫ 101,281.95 1HNT සිට AUDවෙත A$ 6.162 1HNT සිට GBPවෙත £ 2.9625 1HNT සිට EURවෙත € 3.5155 1HNT සිට USDවෙත $ 3.95 1HNT සිට MYRවෙත RM 16.906 1HNT සිට TRYවෙත ₺ 152.8255 1HNT සිට JPYවෙත ¥ 576.779 1HNT සිට RUBවෙත ₽ 317.817 1HNT සිට INRවෙත ₹ 337.8435 1HNT සිට IDRවෙත Rp 64,754.088 1HNT සිට KRWවෙත ₩ 5,524.47 1HNT සිට PHPවෙත ₱ 220.331 1HNT සිට EGPවෙත £E. 197.974 1HNT සිට BRLවෙත R$ 22.2385 1HNT සිට CADවෙත C$ 5.4905 1HNT සිට BDTවෙත ৳ 480.241 1HNT සිට NGNවෙත ₦ 6,320 1HNT සිට UAHවෙත ₴ 163.925 1HNT සිට VESවෙත Bs 363.4 1HNT සිට PKRවෙත Rs 1,113.268 1HNT සිට KZTවෙත ₸ 2,018.371 1HNT සිට THBවෙත ฿ 131.614 1HNT සිට TWDවෙත NT$ 119.2505 1HNT සිට AEDවෙත د.إ 14.4965 1HNT සිට CHFවෙත Fr 3.2785 1HNT සිට HKDවෙත HK$ 30.81 1HNT සිට MADවෙත .د.م 36.6955 1HNT සිට MXNවෙත $ 76.393

Helium Network Token සම්පත්

Helium Network Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Helium Network Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Helium Network Token (HNT) හි මිල කීයද? Helium Network Token (HNT)හි සජීවී මිල 3.95 USD වේ. Helium Network Token (HNT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Helium Network Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 720.97M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HNTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 3.95 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Helium Network Token (HNT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Helium Network Token (HNT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 182.52M USD වේ. Helium Network Token (HNT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Helium Network Token (HNT) හි ඉහළම මිල 10.582 USD වේ. Helium Network Token (HNT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Helium Network Token (HNT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.63M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.