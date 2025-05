Human (HMT) යනු කුමක්ද

HUMAN Protocol supports the creation of decentralized and automated job markets that fulfill the potential of workers and businesses.The Protocol is designed to improve the systems through which humans request and complete work. It accomplishes this by tokenizing work or contribution and automating the process of launching, evaluating, and paying out that work on-chain. By automating these processes, HUMAN Protocol can dramatically improve interactions in existing job markets, while unlocking new markets enabled by the global, permissionless micropayments enabled by blockchains.

MEXC වෙතින් Human ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HMT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Human ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Human මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Human මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Human,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HMT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Humanමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Human මිල ඉතිහාසය

HMTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HMTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Human මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Human (HMT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Human මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

HMT දේශීය මුදල් වෙත

1HMT සිට VNDවෙත ₫ 1,085.38353 1HMT සිට AUDවෙත A$ 0.0656115 1HMT සිට GBPවෙත £ 0.0317475 1HMT සිට EURවෙත € 0.0376737 1HMT සිට USDවෙත $ 0.04233 1HMT සිට MYRවෙත RM 0.1811724 1HMT සිට TRYවෙත ₺ 1.6407108 1HMT සිට JPYවෙත ¥ 6.1810266 1HMT සිට RUBවෙත ₽ 3.4020621 1HMT සිට INRවෙත ₹ 3.6268344 1HMT සිට IDRවෙත Rp 705.4997178 1HMT සිට KRWවෙත ₩ 59.202738 1HMT සිට PHPවෙත ₱ 2.3615907 1HMT සිට EGPවෙත £E. 2.1325854 1HMT සිට BRLවෙත R$ 0.2383179 1HMT සිට CADවෙත C$ 0.0588387 1HMT සිට BDTවෙත ৳ 5.1333591 1HMT සිට NGNවෙත ₦ 67.728 1HMT සිට UAHවෙත ₴ 1.7550018 1HMT සිට VESවෙත Bs 3.89436 1HMT සිට PKRවෙත Rs 11.8934601 1HMT සිට KZTවෙත ₸ 21.6077718 1HMT සිට THBවෙත ฿ 1.413822 1HMT සිට TWDවෙත NT$ 1.2775194 1HMT සිට AEDවෙත د.إ 0.1553511 1HMT සිට CHFවෙත Fr 0.0351339 1HMT සිට HKDවෙත HK$ 0.330174 1HMT සිට MADවෙත .د.م 0.3949389 1HMT සිට MXNවෙත $ 0.8207787

Human සම්පත්

Human පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Human පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Human (HMT) හි මිල කීයද? Human (HMT)හි සජීවී මිල 0.04233 USD වේ. Human (HMT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Human හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HMTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04233 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Human (HMT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Human (HMT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Human (HMT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Human (HMT) හි ඉහළම මිල 0.17998 USD වේ. Human (HMT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Human (HMT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 664.55 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

