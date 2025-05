Halo.social (HLO) යනු කුමක්ද

halo.social is a social monetization platform for the AI era. Earn passive rewards from posts, transactions, and engagements with 1M+ pioneers.

MEXC වෙතින් Halo.social ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Halo.social ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HLO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Halo.social ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Halo.social මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Halo.social මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Halo.social,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HLO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Halo.socialමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Halo.social මිල ඉතිහාසය

HLOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HLOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Halo.social මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Halo.social (HLO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Halo.social මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Halo.social MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HLO දේශීය මුදල් වෙත

1HLO සිට VNDවෙත ₫ 36.051246 1HLO සිට AUDවෙත A$ 0.0021793 1HLO සිට GBPවෙත £ 0.0010545 1HLO සිට EURවෙත € 0.00125134 1HLO සිට USDවෙත $ 0.001406 1HLO සිට MYRවෙත RM 0.00601768 1HLO සිට TRYවෙත ₺ 0.05449656 1HLO සිට JPYවෙත ¥ 0.20530412 1HLO සිට RUBවෙත ₽ 0.11300022 1HLO සිට INRවෙත ₹ 0.12046608 1HLO සිට IDRවෙත Rp 23.43332396 1HLO සිට KRWවෙත ₩ 1.9664316 1HLO සිට PHPවෙත ₱ 0.07844074 1HLO සිට EGPවෙත £E. 0.07083428 1HLO සිට BRLවෙත R$ 0.00791578 1HLO සිට CADවෙත C$ 0.00195434 1HLO සිට BDTවෙත ৳ 0.17050562 1HLO සිට NGNවෙත ₦ 2.2496 1HLO සිට UAHවෙත ₴ 0.05829276 1HLO සිට VESවෙත Bs 0.129352 1HLO සිට PKRවෙත Rs 0.39504382 1HLO සිට KZTවෙත ₸ 0.71770676 1HLO සිට THBවෙත ฿ 0.0469604 1HLO සිට TWDවෙත NT$ 0.04243308 1HLO සිට AEDවෙත د.إ 0.00516002 1HLO සිට CHFවෙත Fr 0.00116698 1HLO සිට HKDවෙත HK$ 0.0109668 1HLO සිට MADවෙත .د.م 0.01311798 1HLO සිට MXNවෙත $ 0.02726234

Halo.social සම්පත්

Halo.social පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Halo.social පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Halo.social (HLO) හි මිල කීයද? Halo.social (HLO)හි සජීවී මිල 0.001406 USD වේ. Halo.social (HLO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Halo.social හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HLOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001406 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Halo.social (HLO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Halo.social (HLO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Halo.social (HLO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Halo.social (HLO) හි ඉහළම මිල 0.05 USD වේ. Halo.social (HLO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Halo.social (HLO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 220.64 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.