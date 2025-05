Hakuto Metaverse (HKTM) යනු කුමක්ද

Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse.

MEXC වෙතින් Hakuto Metaverse ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Hakuto Metaverse ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HKTM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Hakuto Metaverse ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Hakuto Metaverse මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Hakuto Metaverse මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Hakuto Metaverse,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HKTM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hakuto Metaverseමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Hakuto Metaverse මිල ඉතිහාසය

HKTMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HKTMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Hakuto Metaverse මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Hakuto Metaverse (HKTM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Hakuto Metaverse මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Hakuto Metaverse MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HKTM දේශීය මුදල් වෙත

1HKTM සිට VNDවෙත ₫ 67.69224 1HKTM සිට AUDවෙත A$ 0.0041184 1HKTM සිට GBPවෙත £ 0.00198 1HKTM සිට EURවෙත € 0.0023496 1HKTM සිට USDවෙත $ 0.00264 1HKTM සිට MYRවෙත RM 0.0112992 1HKTM සිට TRYවෙත ₺ 0.1021416 1HKTM සිට JPYවෙත ¥ 0.3856248 1HKTM සිට RUBවෙත ₽ 0.2124408 1HKTM සිට INRවෙත ₹ 0.2257992 1HKTM සිට IDRවෙත Rp 43.2786816 1HKTM සිට KRWවෙත ₩ 3.692304 1HKTM සිට PHPවෙත ₱ 0.1472592 1HKTM සිට EGPවෙත £E. 0.1323168 1HKTM සිට BRLවෙත R$ 0.0148632 1HKTM සිට CADවෙත C$ 0.0036696 1HKTM සිට BDTවෙත ৳ 0.3209712 1HKTM සිට NGNවෙත ₦ 4.224 1HKTM සිට UAHවෙත ₴ 0.10956 1HKTM සිට VESවෙත Bs 0.24288 1HKTM සිට PKRවෙත Rs 0.7440576 1HKTM සිට KZTවෙත ₸ 1.3489872 1HKTM සිට THBවෙත ฿ 0.0879648 1HKTM සිට TWDවෙත NT$ 0.0797016 1HKTM සිට AEDවෙත د.إ 0.0096888 1HKTM සිට CHFවෙත Fr 0.0021912 1HKTM සිට HKDවෙත HK$ 0.020592 1HKTM සිට MADවෙත .د.م 0.0245256 1HKTM සිට MXNවෙත $ 0.0510576

Hakuto Metaverse සම්පත්

Hakuto Metaverse පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hakuto Metaverse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Hakuto Metaverse (HKTM) හි මිල කීයද? Hakuto Metaverse (HKTM)හි සජීවී මිල 0.00264 USD වේ. Hakuto Metaverse (HKTM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Hakuto Metaverse හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HKTMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00264 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Hakuto Metaverse (HKTM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Hakuto Metaverse (HKTM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Hakuto Metaverse (HKTM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Hakuto Metaverse (HKTM) හි ඉහළම මිල 0.08917 USD වේ. Hakuto Metaverse (HKTM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Hakuto Metaverse (HKTM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.45K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

